"Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания": Константин Вълков от ИК на Гюров и Кандев (ВИДЕО)

"Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания и със сигурност ще я спечелим". Това каза пред медиите Константин Вълков, съпредседател на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев след изтегляне на поредните номера в бюлетината. Припомняме, че преди минути стана ясно, че двойката Гюров и Кандев ще бъде под номер 4 в бюлетината за предстоящия президентски вот, реши жребият в ЦИК.

"Много съм щаслив от този номер", не скри удовлетворението си Вълков. По думите му четирилистната детелина е една. Той обаче не се нае да прави анализ на номера. "Всички други участници са специалисти по нумерология", добави още Константин Вълков.

Той се надява вотът да бъде спечелен с етика, човечност, добронамереност и изключителна енергия.

Жребият

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия. Кой под кой номер е в бюлетината - вижте тук: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината