Войната в Украйна:

"Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания": Константин Вълков от ИК на Гюров и Кандев (ВИДЕО)

23 септември 2026, 16:19 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания": Константин Вълков от ИК на Гюров и Кандев (ВИДЕО)

"Нашият коронен номер е да спечелим тази кампания и със сигурност ще я спечелим". Това каза пред медиите Константин Вълков, съпредседател на инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев след изтегляне на поредните номера в бюлетината. Припомняме, че преди минути стана ясно, че двойката Гюров и Кандев ще бъде под номер 4 в бюлетината за предстоящия президентски вот, реши жребият в ЦИК.

"Много съм щаслив от този номер", не скри удовлетворението си Вълков. По думите му четирилистната детелина е една. Той обаче не се нае да прави анализ на номера. "Всички други участници са специалисти по нумерология", добави още Константин Вълков.

Той се надява вотът да бъде спечелен с етика, човечност, добронамереност и изключителна енергия.

Жребият

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия. Кой под кой номер е в бюлетината - вижте тук: Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Андрей Гюров Константин Вълков президентски избори 2026 Георги Кандев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес