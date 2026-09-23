Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия.
Макар и да се регистрира за изборите - ДПС не издигна свой кандидатпрезидентска двойка. ЦИК отказа регистрация две партии и три инициативни комитета. ОЩЕ: Изтече срокът за участие в президентските избори: Рекорден брой кандидати влизат в битката за "Дондуков" 2
Кандидатпрезидентските двойки и техните поредни номера в бюлетината:
1. Георги Димов и Димитър Шивиков, ИК
2. Росен Миленов и Иван Иванов, ИК
3. Иванка Великова и Панайот Кючуков, ИК
4. Андрей Гюров и Георги Кандев, ИК
5. Йордан Малджански и Валентин Христов, ИК
6. Камен Тасков и Галя Иванова, ИК
7. Нако Стефанов и Нина Ламбова, ИК
8. Методи Бъчваров и Ленин Станоев, ИК
9. Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, ИК
10. Мария Колева и Валери Велковски, ПП "Правото"
11. Костадин Костадинов и Петър Волгин, ПП "Възраждане"
12. Александър Томов и Сергей Инджов, ПП „Българска социалдемокрация - евролевица"
13. Борис Анзов и Бранимир Мичев, ИК
14. Румяна Ченалова и Георги Георгиев, ИК
15. Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов, ИК
16. Иво Лулчев и Стефан Попов, ИК
17. Радостин Василев и Красимир Манов, МЕЧ
18. Иван Христанов и Стоянка Черкезова, ИК
19. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, ПП "Величие"
20. Величка Георгиева и Росен Иванов, ИК
21. Волен Сидеров и Славчо Велков, ИК
22. Николай Ненчев и Цвета Кирилова ПП БЗНС
23. Искра Недева и Стоян Георгиев, ИК
24. Пламен Пасков и Светозар Съев, ИК
25. Илияна Йотова и Кирил Вълчев, ИК
26. Боян Расате и Йордан Манасиев, ИК
27. Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, ПП „Народна партия истината и само истината"