Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия.

Макар и да се регистрира за изборите - ДПС не издигна свой кандидатпрезидентска двойка. ЦИК отказа регистрация две партии и три инициативни комитета. ОЩЕ: Изтече срокът за участие в президентските избори: Рекорден брой кандидати влизат в битката за "Дондуков" 2

Кандидатпрезидентските двойки и техните поредни номера в бюлетината:

1. Георги Димов и Димитър Шивиков, ИК

2. Росен Миленов и Иван Иванов, ИК

3. Иванка Великова и Панайот Кючуков, ИК

4. Андрей Гюров и Георги Кандев, ИК

5. Йордан Малджански и Валентин Христов, ИК

6. Камен Тасков и Галя Иванова, ИК

7. Нако Стефанов и Нина Ламбова, ИК

8. Методи Бъчваров и Ленин Станоев, ИК

9. Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, ИК

10. Мария Колева и Валери Велковски, ПП "Правото"

11. Костадин Костадинов и Петър Волгин, ПП "Възраждане"

12. Александър Томов и Сергей Инджов, ПП „Българска социалдемокрация - евролевица"

13. Борис Анзов и Бранимир Мичев, ИК

14. Румяна Ченалова и Георги Георгиев, ИК

15. Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов, ИК

16. Иво Лулчев и Стефан Попов, ИК

17. Радостин Василев и Красимир Манов, МЕЧ

18. Иван Христанов и Стоянка Черкезова, ИК

19. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, ПП "Величие"

20. Величка Георгиева и Росен Иванов, ИК

21. Волен Сидеров и Славчо Велков, ИК

22. Николай Ненчев и Цвета Кирилова ПП БЗНС

23. Искра Недева и Стоян Георгиев, ИК

24. Пламен Пасков и Светозар Съев, ИК

25. Илияна Йотова и Кирил Вълчев, ИК

26. Боян Расате и Йордан Манасиев, ИК

27. Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, ПП „Народна партия истината и само истината"