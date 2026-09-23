Кабинетът "Радев":

Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

23 септември 2026, 15:37 часа 1534 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Жребият е изтеглен: Кандидатпрезидентските двойки по номера в бюлетината

Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребий за поредните номера на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети и партии за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката. ЦИК ще трябва след това да приеме нарочно решение, с което да утвърди поредните номера в бюлетината, изтеглени в жребия.

Макар и да се регистрира за изборите - ДПС не издигна свой кандидатпрезидентска двойка. ЦИК отказа регистрация две партии и три инициативни комитета. ОЩЕ: Изтече срокът за участие в президентските избори: Рекорден брой кандидати влизат в битката за "Дондуков" 2

Кандидатпрезидентските двойки и техните поредни номера в бюлетината: 

1. Георги Димов и Димитър Шивиков, ИК

2. Росен Миленов и Иван Иванов, ИК

3. Иванка Великова и Панайот Кючуков, ИК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

4. Андрей Гюров и Георги Кандев, ИК

5. Йордан Малджански и Валентин Христов, ИК

6. Камен Тасков и Галя Иванова, ИК

7. Нако Стефанов и Нина Ламбова, ИК

8. Методи Бъчваров и Ленин Станоев, ИК

9. Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, ИК

10. Мария Колева и Валери Велковски, ПП "Правото"

11. Костадин Костадинов и Петър Волгин, ПП "Възраждане"

12. Александър Томов и Сергей Инджов, ПП „Българска социалдемокрация - евролевица"

13. Борис Анзов и Бранимир Мичев, ИК

14. Румяна Ченалова и Георги Георгиев, ИК

15. Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов, ИК

16. Иво Лулчев и Стефан Попов, ИК

17. Радостин Василев и Красимир Манов, МЕЧ

18. Иван Христанов и Стоянка Черкезова, ИК

19. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева, ПП "Величие"

20. Величка Георгиева и Росен Иванов, ИК

21. Волен Сидеров и Славчо Велков, ИК

22. Николай Ненчев и Цвета Кирилова ПП БЗНС

23. Искра Недева и Стоян Георгиев, ИК

24. Пламен Пасков и Светозар Съев, ИК

25. Илияна Йотова и Кирил Вълчев, ИК

26. Боян Расате и Йордан Манасиев, ИК

27. Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов, ПП „Народна партия истината и само истината"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦИК бюлетина президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес