Киселова с първи коментар след оттеглянето си като председател на парламента

Решението да се оттегли от поста председател на Народното събрание не е било продиктувано от натиск, а от "уважение към институцията и желанието да се запази духът на парламентаризма". Това обясни вече бившият председател на парламента доц. Наталия Киселова в ефира на БНТ. "Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически", каза тя.

ОЩЕ: Защо БСП жертва Киселова и стои във властта? Александър Симов с аргументите (ВИДЕО)

Според нея изминалите месеци са били "интензивни и тежки", но заяви, че няма драма около решението ѝ. "В политиката цената винаги е по-висока в края, отколкото човек си представя в началото. Но ако си влязъл с добри намерения, излизаш с чиста съвест", каза тя. И допълни, че няма амбиция да се връща на висок пост.

Според нея, политиката трябва да се върне към съдържанието, а не към спектакъла.

Поведението на Борисов

По думите ѝ напрежението в Народното събрание е нормално след преформатиране на мнозинството, но не бива да се подценяват последиците. "Не съм изненадана от поведението на Борисов - няма нужда да се коментира. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира", заяви Киселова.

ОЩЕ: Прогноза и данни: Оформя се опозиционно крило в БСП след оставката на Киселова

Състоянието на БСП

Попитана за състоянието на левицата, Киселова коментира, че несъгласието вътре в партията е естествен процес. "Несъгласните в момента имат възможност за по-силна изява. Не мога да кажа, че БСП е упоена, само по плодно дърво се хвърлят камъни", каза тя.

По думите ѝ, участието на БСП в управлението не е загубило смисъл. "Моето присъствие в Народното събрание беше, за да покажа, че не сме младши партньори. Но понякога трябва да направиш крачка назад, за да запазиш уважението", обясни тя.