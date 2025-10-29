Войната в Украйна:

Прогноза и данни: Оформя се опозиционно крило в БСП след оставката на Киселова

29 октомври 2025, 11:35 часа 304 прочитания 0 коментара
Оставката на Наталия Киселова като председател на НС няма значение за работата на парламента, но има голямо значение за ситуацията вътре в БСП. Това заяви пред БНР Васил Тончев от социологическа агенция "Сова Харис".

"Оставката няма значение за работата на парламента, тъй като знаем, че там съдбата е решена и знаем кой ще бъде следващият председател. Това обаче има голямо значение за ситуацията вътре в БСП - как ще се развият нещата. Може би там ще се развие някакъв опозиционен блок на това ръководство, което в момента взима решенията и направлява партията", уточни той.

"Аргументите, с които БСП взе тези решения и реши да се съгласи на тези условия - ако те бяха една дясноцентристка партия, според мен биха били съвсем валидни. За БСП не са валидни, тъй като техните програми и гласоподаватели са на съвсем други позиции. Тук разминаването е голямо. Много е вероятно Наталия Киселова с група около нея да защитават тази платформа и друга позиция вътре в партията", изказа мнението си социологът в интервю за предаването "Преди всички".

Според него оставката на Киселова като председател на Народното събрание донякъде е била изненадваща: "Не се знаеше как тя ще реагира. Ние знаехме как реагира сегашното ръководство на БСП". Васил Тончев подчерта, че при евентуален служебен кабинет Киселова щеше да бъде кандидат номер 1 за служебен премиер. Това е нещо, което ГЕРБ и ДПС-НН не биха възприели, обясни той.

Снимка: БГНЕС

"Това е основната причина, за да се извърши тази ротация", категоричен бе социологът. Според него с ходовете си БСП се е обрекла да падне като процент при евентуални предсрочни избори.

"БСП - ГЕРБ - това дълго време бяха антиподите в нашата политическа сцена. Тази колаборация с ГЕРБ за хората, които гласуват за БСП, е неприемлива". По думите му това правителство е адекватно на геополитическата ситуация. Според него обаче едва ли ще изкара пълен мандат.

Има две неща, които трябва да се преодолеят и които ще разбъркат политическото пространство, смята той и уточни, че едното е президентските избори, а другото - войната в Украйна.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
