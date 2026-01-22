Киселова ухажва Радев: Ще бъде ли в негова листа на изборите? (ВИДЕО)

Бившият председател на 51-ото Народно събрание и депутат от "БСП - Обединена левица" доц. Наталия Киселова изглежда не изключва възможността да се появи в листи в бъдещия проект на президента Румен Радев, стана ясно от нейно изявление пред медиите в парламента. Тя отговори на два идентични въпроса за евентуално свое участие като кандидат в бъдещ проект на Радев. "Това е въпрос, който ще си говорим, когато бъдат насрочени предсрочните избори", отговори първият път Киселова. На второто подобно питане, отговорът й беше малко по-разширен: "Нека г-н Радев да престане да бъде президент, да направи проекта и тогава ще говорим".

И двата пъти обаче тя не отрече, че може да се случи.

Ухажва Радев

Киселова одобри факта, че президентът Радев не е направил служебен кабинет преди да подаде оставка.

"Държавдният глава подаде оставка, ако беше направено служебно правителство, щяха да обвинят г-н Радев, че прави правителство в свой интересе. По тази причина мисля, че е правилно да се даде възможност на г-жа Йотова да проведе разговори и да поеме отговорността за съставяне на служебно правителство", посочи Киселова.

Попитана как е гласувала за колите на президента, тя уточни, че те не са на държавния глава, а са за ползване на администрацията. "Имаше обещание, че ще има промяна в реда, по който се ползват. Това, че ИТН поеха ангажимент, но не го направиха, трябва да питате тях", заяви Киселова.

Изборният кодекс

Киселова коменвтира и промените в изборното законодателство и посочи, че ачоинът, по който се прави процедурата, е неправилна. Попитана дали има разколебаване в БСП за скенерите, Киселова отговори:

"Защо разколебаване? Ако имаше подкрепа на предложението на БСП в комисията по правни и конституционни въпроси да се отложи влизането в сила, щяхме да водим по друг начин разговора".

Тя отрече да има натиск върху БСП за откаже от предложението си за отлагане на скенерите. ОЩЕ: БСП дава заден: Няма да има изключване от избирателните списъци