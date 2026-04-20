Кога ще бъде свикано новото народно събрание: Президентът Илияна Йотова с първи коментар след вота

"Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание, но не мога да кажа конкретната дата". Това заяви държавният глава Илияна Йотова в първи коментар на изборните резултати пред медиите. "Имам своите варианти, но нека изчакаме официалните резултати", добави тя.

Президентът подчерта, че очаква правителство да има още с първия мандат. "Когато се формира мнозинството в НС започва даването на мандатите. Аз съм абсолютно убедена, че правителство ще има още с първия мандат", каза тя.

Йотова призна, че не е изненадана от резултата от изборите и поздравява Румен Радев. "Поздравявам всеки, който е победител, но преди всичко искам да поздравя всички български избиратели, които повярваха в гласа си. Които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми, от търговията с влияние и го заявиха категорично в неделя", заяви тя.

"Активността я отдавам на това, че хората повярваха, че МВР си върши нещата, както трябва. Те са в началото на справянето с всички тези схеми, които са правени десетилетия, но хората повярваха, че в България може да има нормални, прозрачни и добре организирани и проведени избори и това според мен също беше аргумент да излязат и да гласуват в неделя. Моите поздравления и към ръководството на МВР", каза още президентът.

Държавният глава заяви, че топката оттук нататък е в ръцете на прокуратурата по отношение на сигналите, за които МВР съобщи вчера във връзка с търговия с вот. "Оттук нататък прокуратурата трябва да си свърши работата. Топката е в ръцете на българската прокуратура, вярвам, че оттук нататък ще говорим за държава със законност," обяви Йотова.

Президентът коментира и представянето на БСП. "Резултатите не ме изненадват, но това не ми спестява огромното огорчение", сподели тя.

