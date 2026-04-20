Кога ще бъде свикано новото народно събрание: Президентът Илияна Йотова с първи коментар след вота

20 април 2026, 18:26 часа 276 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Следващата седмица най-вероятно ще има свикване на Народното събрание, но не мога да кажа конкретната дата". Това заяви държавният глава Илияна Йотова в първи коментар на изборните резултати пред медиите. "Имам своите варианти, но нека изчакаме официалните резултати", добави тя.

Президентът подчерта, че очаква правителство да има още с първия мандат. "Когато се формира мнозинството в НС започва даването на мандатите. Аз съм абсолютно убедена, че правителство ще има още с първия мандат", каза тя.

Йотова призна, че не е изненадана от резултата от изборите и поздравява Румен Радев. "Поздравявам всеки, който е победител, но преди всичко искам да поздравя всички български избиратели, които повярваха в гласа си. Които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми, от търговията с влияние и го заявиха категорично в неделя", заяви тя.

"Активността я отдавам на това, че хората повярваха, че МВР си върши нещата, както трябва. Те са в началото на справянето с всички тези схеми, които са правени десетилетия, но хората повярваха, че в България може да има нормални, прозрачни и добре организирани и проведени избори и това според мен също беше аргумент да излязат и да гласуват в неделя. Моите поздравления и към ръководството на МВР", каза още президентът.

Държавният глава заяви, че топката оттук нататък е в ръцете на прокуратурата по отношение на сигналите, за които МВР съобщи вчера във връзка с търговия с вот. "Оттук нататък прокуратурата трябва да си свърши работата. Топката е в ръцете на българската прокуратура, вярвам, че оттук нататък ще говорим за държава със законност," обяви Йотова.

Президентът коментира и представянето на БСП. "Резултатите не ме изненадват, но това не ми спестява огромното огорчение", сподели тя.

Елин Димитров Отговорен редактор
Народно събрание Илияна Йотова парламент Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
