Загинали и десетки ранени: Хеликоптер се разби в Босна и Херцеговина (ВИДЕО)

Хеликоптер CH-47 „Чинук“, принадлежащ на италианския контингент на EUFOR (силите на Европейския съюз в Босна и Херцеговина), се е разбил в село Горице, близо до град Бръчко, съобщава „Радио Свободна Европа“ в Телеграм. На кадри се вижда как хеликоптерът се преобръща няколко пъти във въздуха, преди да се разбие на земята. Още: Хеликоптер Ми-8 падна в Камчатка, тече разследване (СНИМКА)

От EUFOR потвърдиха за катастрофата, като съобщиха, че трима души са загинали на място, а 12 други са ранени. Един от ранените по-късно е починал. Всички загинали и пострадали са италиански граждани. Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони вече изрази своите съболезнования за трагедията.

Пълно и задълбочено разследване

„EUFOR провежда пълно и задълбочено разследване на инцидента и ще предостави допълнителна информация с установяването на фактите и при необходимост“, заявиха от силите на Европейския съюз. Оттам посочиха също, че няма засегната гражданска инфраструктура, имущество или превозни средства, както и че няма пострадали цивилни лица.

Кметът на Бръчко Синиша Милич съобщи, че хеликоптерът се е разбил в покрайнините на Горице. Поради разлив на гориво, пожарникари ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят възникването на пожар или експлозия.

Според Министерството на отбраната на Италия, подразделение от 4-ти полк „Алтаир“ на италианската армейска авиация присъства в зоната на отговорност на EUFOR от януари 2026 г. Подразделението използва многоцелеви хеликоптери AB-205 и средни транспортни хеликоптери CH-47F за транспорт, спасителни операции и медицинска евакуация. EUFOR е международна военна мисия, която действа в Босна и Херцеговина от 2004 г. в рамките на операция „Алтея“ (Operation Althea), с цел поддържане на сигурността и стабилността в страната. Към момента силите се състоят от няколкостотин военнослужещи от 24 европейски държави.

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