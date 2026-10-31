На прага на зимата: Запасите от газ в германските хранилища са на рекордно ниско ниво

Германските газови хранилища са запълнени едва на около 62%. Това е най-ниското ниво за това време на годината според данните на GIE от 2011 г. насам. Европейската референтна цена на газа също надхвърли 100 евро за мегаватчас тази седмица, ниво, наблюдавано за последно през декември 2022 г.

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Германският регулатор определи в четвъртък капацитета за съхранение на електроенергия на 61,7%, съобщи Ройтерс. Това е доста под средната цел от около 70% за 1 ноември. Берлин твърди, че доставките са сигурни. Много студена зима все още може да накара Германия да купува скъп газ в последния момент.

Какво показват числата?

Според данни на Gas Infrastructure Europe, заетостта на складовите помещения е била 61,1% на 21 октомври, спрямо 75,4% година по-рано, съобщи Ройтерс. Средната стойност за ЕС е била около 75%, а обектите в Италия са били запълнени с почти 91%.

Данните за AGSI+ на GIE започват от 2011 г. Един анализ посочва 29 октомври като датата с най-ниско запълване за тази дата в историята. Широко споделяна диаграма показва запълване от 61,35%.Сумата от 100 евро се отнася за холандския договор TTF. Това е европейският бенчмарк, а не специфична за Германия цена. Тя остава далеч под рекорда от около 340 евро през август 2022 г., отбеляза Euronews.

Как работи целта от 70%?

Цифрата от 70% е средна стойност, а не единична законова граница. Наредба от 2025 г. намали изискването от 1 ноември от 90% на 80% за повечето обекти. Шест обекта, включително този в Реден, трябва да достигнат само 45%, съобщи министерството. Заедно всички обекти образуват средно около 70% в цяла Германия, обяснява Bundesnetzagentur. За момента няма признаци, че целта е била намалена отново тази година.

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Министерството планира да замени задължителните цели за зареждане с национален стратегически резерв от газ, съобщиха от него пред Ройтерс. Райхе заяви по-рано този месец, че резервът ще бъде предложен на търг, като началото е планирано за 2027 г., според Frankfurter Rundschau.

Какво казват Берлин и регулаторът?

Министърът на икономиката Катерина Райхе даде интервю за Süddeutsche Zeitung в началото на октомври. Тя заяви, че в хранилищата има повече газ, отколкото се използва дори през най-студената година, според репортаж на германския вестник Frankfurter Rundschau.

Тя е казала и на държавния вносител SEFE да осигури повече газ. Федералната агенция за мрежата (Bundesnetzagentur) твърди, че доставките са сигурни, а нейният ръководител Клаус Мюлер заяви, че ще бъде осигурена нормална зима, съобщи t-online. Запасите от газ обаче ще бъдат много ниски до края на зимата.

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В петък говорител на министерството обвини за недостига конфликта, свързан с Ормузкия проток, както и последвалото покачване на цените. „Разбира се, по-високо ниво на зареждане би било за предпочитане“, каза говорителят, цитиран от Ройтерс. Говорителят добави, че Германия вече разполага с терминали за втечнен природен газ (LNG) и норвежки тръбопроводи, които не са били налични през 2022 г.

Защо обемите за съхранение е толкова малко?

Войната в Иран намали доставките на втечнен природен газ (LNG), главно от Катар, и повиши цените. Зареждането на хранилищата през лятото стана нерентабилно за много търговци. Наскоро канцлерът Фридрих Мерц предупреди, че войната е струвала на Европа над 100 милиарда евро. В края на миналата зима складовете в ЕС бяха запълнени само на 28%, съобщи Euronews. Презареждането беше бавно и скъпо.

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Италиански енергиен служител обвини Германия в четвъртък. Той заяви, че Берлин е забавил пълненето, докато Uniper и SEFE са били приватизирани. Германското министерство отхвърли обвинението, съобщи Ройтерс.

Рискът от студена зима

През септември индустриалната група INES предупреди, че запълване от около 77% би било недостатъчно при изключително студено време. Италианецът Алесандро Ноче заяви, че цената може да достигне 150 до 180 евро за MWh, ако януари е студен.

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Търговският център „Европа“ е възложил договори на стойност близо 245 милиона евро за осигуряване на допълнителни доставки, съобщи Ройтерс на 23 октомври. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен заяви, че Европа е изправена пред „още една енергийна криза“. Според експерти, основната причина за поредната енергийна криза се корени в започнатата от САЩ и Израел война срещу Иран и последвалото затваряне на Ормузкия проток.