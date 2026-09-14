Вие зубрехте ли? Образователният министър за най-големите дефекти в училище

PISA показа, че въпреки правените реформи през годините в образованието, повече не може да продължаваме така. Трябва да променим нагласите и манталитета. Това заяви проф. д-р Георги Вълчев, министър на образованието. Той изтъкна като един от фундаменталните проблеми неравенството между децата – такива от социално уязвими групи и такива от семейства с по-големи възможности. Ако не успеем да намалим разликата, ще се сблъскаме с много сериозни трудности, предупреди образователният министър.

"Доколкото си спомням, да" - така Вълчев отговори на въпрос бил ли е отличник като ученик. А на въпрос дали е зубрел, отговори с "не". Според него, сега образователната ни система така се напаснала, че убива естественото любопитство у всяко едно дете. Не се стимулира задаването на въпроси от учениците, констатира той пред БНТ. А за историята специално, защото това е неговата професионална сфера, проф. Вълчев счита, че учебниците не дават достатъчно фактология, за да сглобим национална идентичност – той даде пример "дори със студенти", които по-добре говорели английски език, казвали му, че били трето поколение деца на имигранти - ОЩЕ: Младите хора се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони в ръцете (ВИДЕО)

Попитан дали най-сетне ще стигнем до ситуация "един учебник – един предмет", проф. Вълчев изрази готовност, но каза, че трябвало да се променят учебните програми, да има нови учебници и тези нови учебници да не бъдат написани на неразбираем език. "Всяко едно издателство се опитва да привлече колкото се може по-известни имена", призна министърът, но констатира, че тези имена говорят на друг, много по-академичен език.

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Дисциплината в училище

Предстоят нови предложения, но според проф. д-р Вълчев има три направления – какво да се прави преди най-суровите наказания (изключване), да има стимулиране за добри прояви и да се ясно кой носи отговорност. "Няма как да не признае някой, че дисциплината в българското училище е лоша", каза той. И уточни, че МОН си дало 1 година, за да промени модела "парите следват ученика", при който на разглезени деца не се налагат санкции, за да не загуби съответното училище парите за този ученик. "Няма как да научиш едно дете на нещо, ако не посещава училище", продължи министърът с констатация, че сега преподавателите са окуражавани от системата да крият отсъствия на ученици, за да не бъдат изключвани и да се губят пари от училищата.

"Ще предложим нов модел на финансиране на училищата", обеща Вълчев.

Според образователния министър, отдавна била мината и границата доколко родителите може да се месят в работата на училищата.

По отношение на социалните мрежи и евентуална забрана, министърът отговори, че забраните се заобикалят и правят нещо по-изкусително, по-любопитно. Ако има забрана на социалните мрежи, предлагаме ли достатъчно извънкласни работи, постави той най-важния въпрос - ОЩЕ: Забраняваме социалните мрежи на децата в България: Числа и данни какъв провал се очертава

Проф. д-р Георги Вълчев увери и, че ще има увеличение на заплатите на учителите, но в тази плоскост заговори и колко подготвени са те. "Колкото по-слаби са учителите, толкова по-слаби ще са резултатите", констатира той.

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"Добродетели и религия"

Професорът изрази надежда предметът да стартира от следващата учебна година. Но на въпрос какъв проблем решава този предмет, той отговори, че идеята са добродетелите – и религията обяснява, и общественият живот обяснява какво е добро и какво лошо. Дали обаче това са едни и същи обяснения и едни и същи добродетели? Вълчев коментира, че трябвало да се изяснява разликата между добро и зло от ранна детска възраст.

"Кое нещо в днешна България тръгва с общо национална съгласие", каза още министърът за нагласите към "Добродетели и религия". Според него, по-добре в контролирана учебна среда да се изгражда представата за религиите, а не в свободната и опасна зона на Интернет. "Закачки от рода "Пост и молитва" няма да има в българското образование", обеща той.

Иначе за резултатите от PISA Вълчев констатира, че в България все още доста ученици търсят помощ от учителите си по проблем, над средното ниво за Европа, обаче и много намалявала родителската ангажираност.

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