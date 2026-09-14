Брадва от терасата и постоянен страх: Жители на "Люлин" пропищяха от център за настаняване

Напрежение в столичния кв. "Люлин" 4. Жителите около блок 464 твърдят, че от години се сблъскват с кражби, отпадъци, конфликти и проблеми с обществения ред около Центъра за временно настаняване. Последниятинцидент е шокиращ - хвърлена е брадва от балкона на блока, като в близост има пейки и пешеходни зони. Ситуацията ескалира, като от началото на тази година е станала много сложа.

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Настанените в центъра спят по входовете и мазетата на общежитието, замерят хората с мебели, стъклени буркани, телевизори и други предмети, слушат високо музика, казват още жителите на района. През последната година са били блъснати около шест деца. Споделят още, че граждани са били и бити от настанените в общежитието. Полицията не се била отзовавала. Освен това настанените били чупели и прозорци на градския транспорт.

Според властите има контрол и няма незаконно настанени, което по думите на жителите не е вярно.

Жители на района се оплакват, че малки деца от семействата на настенените просят, на булеварда се движат коне, каруци, казват, че се организират и боеве с кучета.

Кметът на район “Люлин” Георги Тодоров потвърди думите на жителите. Той също казва, че постоянно се изпращат сигнали до полицията и до Столична община. Също така заяви, че от 1 ноември центърът ще бъде преструктуриран - бройката на настанените ще бъде намалена до 20 души, а останалата част ще бъде социално общежитие с допълнителна охрана на всеки етаж. Той посочи, че към момента настанените в центъра са около 200, но местните смятат, че са повече.