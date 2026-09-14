В дълбокото на наркотиците, убийствата и помилването - поглед към Илияна Йотова

България пак е в положение "преди избори" и отново избухват скандали именно заради това. Този, който събра фокусът на общественото внимание, е помилваният от Илияна Йотова осъден наркотрафикант Огнян Ататансов, известен като "Петричкия Ескобар".

Случаят се оказа многопластов – точно както много скандали. Друг обаче е въпросът доколко имаме търпението да вникнем в дълбочина – лично аз имам все по-малко желание не заради друго, а защото когато излязат детайлите не следва нищо от гледна точка "носене на отговорност и справедливост". Освен това е кристално ясно, че случаят изплува, защото сега върви състезанието за следващия ни президент - иначе той си датира от почти 4 години назад. Моралната му страна си остава, но фактът, че толкова години назад не се превърна в обществен скандал, не може да се оставя без да се отбележи - ОЩЕ: Йотова потвърди, че е помилвала Петричкия Ескобар

Помилван – защо?

Официалното обяснение на Йотова в качеството ѝ на вицепрезидент на Румен Радев защо е помилвала Атанасов е дословно следното – то е публикувано на сайта на президентството, в категорията, където се отчита работата на Комисията по помилванията:

"Молителят е 59-годишен български гражданин, осъден през 2019 г. за деяния, които е извършил през 1999-2000 г. от Апелативен съд в Солун. Деянията са квалифицирани по чл. 321, ал. 3, т. 1 НК – внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция и е осъден на 15 г. лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. През времето от извършване на деянията до постановяване на присъдата – почти 20 години – здравословното състояние на молителя се влошава много прогресивно. Становището на експертната лекарска комисия сочи изключително тежки заболявания, включително и хронични насложили се такива, които крият риск за живота на молителя, изискват специализирано лечение и наблюдение, което не може да му бъде осигурено в болничните заведения на местата за лишаване от свобода. Същият е в прекъсване на изтърпяването на наказанието от две години.

Изтърпяването на наказанието е несъвместимо на практика с изключително тежкото здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение.

Помилван е с остатъка от наказанието с Указ № 119 от 5 декември 2022 г."

Заплитане, разплитане и оплитане на скандал

След като случилото се нашумя чак сега, на 12 септември (събота, удобен за по-задълбочено четене ден) в сайта "Гласове" на Явор Дачков се появи доста интересен материал по темата. Кризисен пиар отговор, директно казано. По-конкретно – въпросната експертна лекарска комисия била назначена от правителството на Кирил Петков. По-точно – от тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова, като това било съгласувано с тогавашния здравен министър проф. Асена Сербезова. И поне за мен впечатлението от материала в "Гласове" е, че сякаш тази медицинска комисия специално е формирана заради случая Атанасов. А за Вас?

Да, но не е. Медицинската комисия, заедно с Комисията по помилванията, са помощни органи към президентската институция в сферата на помилванията. Едната дава аргументи и становища дали от здравна гледна точка е релевантно съответният търсещ помилване осъден да бъде помилван, а другата дава аргументи и становища от правна гледна точка, юридически. Комисията по помилванията преценява интереса на обществото в съветите си към вицепрезидента кой да бъде помилван и кой – не. Тези две комисии имат само функциите на съветници – техните становища не са задължителни за изпълнение. Не са норма и не са закон. Крайното решение дали някой ще бъде помилван е на вицепрезидента – той получава съвети от двете комисии, но не е задължен да ги следва. Отговорността е на вицепрезидента, не на която и да е от двете комисии.

Разбира се, становищата на двете комисии по всеки случай могат сериозно да наклонят везните за крайното решение. Щом имаш съветници, редно е да се вслушват в техните съвети, нали затова съществуват тези съветници. И при тях отговорност има – вицепрезидентът няма медицинско образование, за да знае колко точно е опасно за здравето да си бил в кома след катастрофа, с черепно-мозъчна травма, да си изкарал исхемичен инсулт и да имаш аневризма на базиларната артерия, която притиска мозъчния ствол. Както и да имаш симптоматична епилепсия – всичко това го има Атанасов, според статията на "Гласове". Който не знае кой е двигателят и лицето на медията, време е да напомним сега – Явор Дачков. Всеки може да се позапознае какви политически позиции защитава той. Всички тези здравословни проблеми не са посочени на официалния сайт на Президентството – там, където се публикува информацията за помилванията.

Да не забравяме - сериозни здравословни проблеми на лежащ в затвора, ако не бъдат взети предвид за помилване, може да доведат до дело в Европейския съд в Страсбург например или на друга европейска инстанция и тогава може да има последствия за България, защото Йотова е пренебрегнала експертно медицинско становище. Тази линия на защита на решението е сериозен аргумент в нейна полза - най-сериозният.

Нататък: Медицинската комисия се формира съгласно чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). Мандатът на тази експертна здравна комисия е 3 години, а съответният правосъден министър, който е на власт когато изтече мандатът, е длъжен по закон да определи нов състав на комисията или това да стори оправомощен от него зам.-министър. Какво пише в материала на "Гласове" - че хем заповедта е на Йорданова, хем подпис е положил тогавашния зам.-правосъден министър Емил Дечев, който беше МВР министър при служебното управление на Андрей Гюров. Но в ал. 2 на чл. 138 от ЗИНЗС си пише: "Съставът на медицинската комисия по ал. 1 се определя със заповед на министъра на правосъдието или оправомощен от него заместник-министър, съгласувана с министъра на здравеопазването". Или правосъдният министър, или оправомощен от него зам.-правосъден министър – не и двамата!

От свои източници Actualno.com научи, че за съответния състав на експертната медицинска комисия изглежда подпис е сложил ресорен зам.-правосъден министър. Но тези заповеди са административни актове, които не се публикуват публично никъде – защото има Закон за защита на личните данни и той пази членовете на експертни комисии като тази от рискове като опасността от натиск. В рамките на Закона за достъп до информацията (ЗДОИ) може частично да се разберат подробности.

Освен това: пак по ЗДОИ може да се получи информация и за медицинската експертиза, на база на която е даден съвет Атанасов да не лежи в затвора – Actualno.com ще направи опит в тази насока. Други интересни въпроси: в колко случая предложенията за помилване на тази здравна комисия са били припознати и следвани от Йотова и в колко не са? За какви заболявания не са приемани предложения на здравната комисия? Ще бъде ли поискана от Йотова експертна оценка от други специалисти на преценката на здравната комисия по случая "Атанасов"? Това е важно за изчистване на решението на Йотова и на репутацията ѝ - само че новите здравни експерти, които ще дават оценка на оценката, следва да бъдат определени от институция, която не е подвластна на Йотова. След парламентарните избори, довели на власт с мнозинство от 131 депутати Румен Радев, на когото Йотова беше вицепрезидент, това си е направо невъзможна мисия.

Какво още?

След като в крайна сметка Йотова взема решението за Атанасов, реших да поогледам кой още е помилван от доскорошния ни вицепрезидент и настоящ изпълняващ длъжността на президент. От 2017 година до 2025 година става въпрос за само 28 случая. Понеже в състава на Инициативния комитет, издигнал Йотова да стане наш постоянен президент, присъства бившият ни президент Георги Първанов, погледнах неговият вицепрезидент Ангел Марин колко помилвания е направил – цели 533 за периода от 22 януари 2002 г. до 22 януари 2012 г. И според материал на Mediapool, за 49 от тях Марин не се е съобразил със съветите на Комисията по помилванията, като повече от половината са осъдени за убийство, а шестима: за убийство по особено жесток начин. Обаче има важна подробност – по онова време нямаше много-много публична информация за помилванията, само ако президентската институция реши да каже нещо. Чак когато президент стана Росен Плевнелиев, Комисията по помилванията при президента въведе електронна система за отчет на дейността си, по европроект (спомен за това от БНР). Сега вече сме във времена, в които важни служби като ДАНС искат да могат да пазят вечни тайни, а не да има вечна и повече публичност ... хубаво е да се сещаме - ОЩЕ:

Повече за 28-те помилвания на Йотова :

11-тото касае 3-годишна присъда за случай на притежание на наркотици, като въпросният човек е помилван най-вече защото е успял да стигне и да се установи в Англия, а съдът там отказва екстрадиция, тъй като човекът имал дете с аутизъм и трябва да се грижи за него. 16-тото е подобно, но присъдата е само 10 месеца и е помилван заради тежки необратими увреждания.

13-тото касае случай на убийство по особено мъчителен за жертвата начин – виновният е осъден на само 8 години затвор, помилван е за добро поведение в затвора, като са му оставали още 2 години от присъдата. Указът е от 10 март, 2020 година.

19-тото е най-сериозното – грабеж с убийство, присъдата е доживотен затвор. Защо е освободен – преминал е "през сериозна трансформация в личностен и поведенчески аспект, което е видно от представените корекционни постижения и характеристични данни". И е помилван с указ от 18 април, 2022 година. 20-тото помилване е на човек, извършил умишлено убийство – присъдата е от 12 години затвор, пуснат е защото е тежко болен от рак, има и тежка деменция, което прави невъзможно буквално в затвора да бъде превъзпитан. Указът е от 21 септември, 2022 година.

23-тото помилване на Йотова е това на Огнян Атанасов – указът е от 5 декември, 2022 година. В официалните обяснения не е посочено какво е било становището на Комисията по помилванията. Но пък "Гласове" твърди, че "към момента на помилването изпълнението на присъдата на Атанасов вече е било прекъснато за период от две години".

27-то помилване на Йотова, вече през зимата на 2025 година, отново касае наркотици наред с организирана престъпна група - доста лаконично е описано и се казва, че е помилван по здравословни причини - ОЩЕ: Асен Василев избухна с нов пример за Илияна Йотова: Освободила е втори наркодилър след Петричкия Ескобар

Справка в материала на "Гласове" кога е назначен съставът на експертната медицинска комисия, даваща съвети за помилвания – написано е: юли, 2022 година. Интересно е поне за мен как няколко месеца преди това, когато го няма назначеният по линия на правителството на Кирил Петков състав на експертната здравна комисия, Йотова пуска осъден убиец, защото се е променил, а през 2020 година прави същото с друг убиец?! Тогава кои са били експертите в Комисията по помилванията и кой ги е назначил? Президентът ги назначава и то не по изричен закон, а защото е в правомощията на президентската институция, вписани в Конституацията, да извършва помилвания. И комисията няма законов мандат, практиката е да бъде назначавана в началото на всеки президентски мандат. Кой беше президент, докато Йотова беше вицепрезидент е достатъчно добре известно, за да го повтарям.

Друго интересно - пуснат е Атанасов, но Йотова е послушала становището на здравната комисия и 3 години по-късно, пак в случай с наркотици, макар че там липсва повече информация кой е човекът и дали е известен с други криминални прояви. Самата Йотова заяви пред Нова телевизия: "(...) в комисията има хора, които са бивши съдии, има хора, които дълги години са работили в местата за изпълнение на наказанията. Аз разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото през тези години те не са ме подвеждали нито веднъж". Значи няма проблем с Комисията по помилванията, според Йотова - остава да чуем "право куме в очи" за експертната медицинска комисия по чл. 138 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

За финал за Атанасов и прекъснатото изпълнение на присъдата му преди Йотова да го помилва – това прекъсване би трябвало да е по решение на някой прокурор. Кой е той и на какви основания решава да прекъсне изпълнението на присъдата? Прокуратурата адски трудно дава отговори в тази държава ... но пък на 18 февруари, 2025 година, Атанасов е задържан при операция, при която са иззети 5 килограма наркотични вещества. До днешна дата няма информация този случай да се гледа вече от който и да е български съд. Защо?

Отделно:

В началото на пролетта на 2010 година Цветан Цветанов като МВР министър говори за случая на Атанасов и постановена от Окръжния съд в Благоевград присъда така: "Ще ме извинят колегите съдии, но мисля, че е доста интересно, защото това е безобразие, което уронва престижа не само на страната ни, но и на цялата правораздавателна система. Съдът е определил едно общо наказание 3 години лишаване от свобода и глоба в размер на 200 лева. Като на основание член 66 е отложил изтърпяването му от пет години. Но може би сериозният финансов ресурс дава добри основания да има такива мотиви българския съд" - справка БНТ!

В края на 2011 година Атанасов е пуснат под домашен арест – справка БНР.

При всичко научено, най-важните въпроси по случая са ...

да ги обобщим така:

Има ли някой, който е искал Атанасов да излезе от затвора? Ако има, той имал ли е достатъчно влияние върху две различни институции (президентската и правосъдната), така че Атанасов да излезе? Ако на Йотова ѝ е оказан натиск, който е нежелан, тя ще говори ли пред нашето правосъдие, за да има ... правосъдие? И за финал – ако пък евентуален натиск Атанасов да не е в затвора е приет без възражения и сигнали към правосъдната ни система, Илияна Йотова ще направи ли моралната стъпка да се оттегли от надпреварата да стане президент?

Автор: Ивайло Ачев