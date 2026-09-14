Кабинетът "Радев":

Водят се задкулисни договори: Плевнелиев критикува ГЕРБ, че предава едноличната власт в ръцете на Радев

14 септември 2026, 8:32 часа 460 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Водят се задкулисни договори: Плевнелиев критикува ГЕРБ, че предава едноличната власт в ръцете на Радев

"Аз не одобрявам решението, че ГЕРБ няма кандидат за президент и не съм съгласен с него. Ако ГЕРБ имаше кандидат за президент всички щяха да го атакуват". Това заяви президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев пред bTV. Още: Плевнелиев: Румен Радев абдикира от отговорността си на президент и нанесе удар на демокрацията

ПП обслужва разделението в политиката

Снимка: БГНЕС

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Той е притеснен, че ГЕРБ няма кандидат за държавен глава, защото в момента се създава едно усещане за задкулисни договорки. "Лично аз считам, че ГЕРБ трябва да се позиционира като ясна опозиционна сила, защото България се позиционира не в сърцето на ЕС, а в периферията. ГЕРБ трябва да бъде ясна опозиция в момента", подчерта експрезидентът. 

Плевнелиев запита ГЕРБ дали иска да даде цялата власт в ръцете на един човек в следващите 4-5 години. 

Той се надява на проевропейски президент, който да говори на езика на стратегическите инвеститори. 

Според него ПП обслужва разделението на проевропейското политическо простанство. "Те не са каквато и да било опозиция на Румен Радев, защото бяха създадени под неговото крило", изтъкна Плевнелиев. 

Той обясни, че помилването е акт на държавния глава и е добре да има такива механизми в президенството, за да се избягват тежки казуси. Има системен тежък проблем и зависимост що се касае до помилването, което трябва да бъде разчистено и да излезе наяве, призова Плевнелиев. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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