Водят се задкулисни договори: Плевнелиев критикува ГЕРБ, че предава едноличната власт в ръцете на Радев

"Аз не одобрявам решението, че ГЕРБ няма кандидат за президент и не съм съгласен с него. Ако ГЕРБ имаше кандидат за президент всички щяха да го атакуват". Това заяви президентът на България в периода 2012-2017 г. Росен Плевнелиев пред bTV. Още: Плевнелиев: Румен Радев абдикира от отговорността си на президент и нанесе удар на демокрацията

ПП обслужва разделението в политиката

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Той е притеснен, че ГЕРБ няма кандидат за държавен глава, защото в момента се създава едно усещане за задкулисни договорки. "Лично аз считам, че ГЕРБ трябва да се позиционира като ясна опозиционна сила, защото България се позиционира не в сърцето на ЕС, а в периферията. ГЕРБ трябва да бъде ясна опозиция в момента", подчерта експрезидентът.

Плевнелиев запита ГЕРБ дали иска да даде цялата власт в ръцете на един човек в следващите 4-5 години.

Той се надява на проевропейски президент, който да говори на езика на стратегическите инвеститори.

Според него ПП обслужва разделението на проевропейското политическо простанство. "Те не са каквато и да било опозиция на Румен Радев, защото бяха създадени под неговото крило", изтъкна Плевнелиев.

Той обясни, че помилването е акт на държавния глава и е добре да има такива механизми в президенството, за да се избягват тежки казуси. Има системен тежък проблем и зависимост що се касае до помилването, което трябва да бъде разчистено и да излезе наяве, призова Плевнелиев.

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