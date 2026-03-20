Колко милиона отиват за избори - ето равносметката (ВИДЕО)

По-малко от месец остава до парламентарните избори на 19 април. За тяхното провеждане, държавата е осигурила 65 млн. евро, а успоредно с това е изготвен и приет удължителният закон за бюджета, който позволява на държавата да продължи разплащанията си след 31 март до приемането на редовен бюджет.

Предвидените 65 млн. евро за избори ще финансират подготовката и отпечатването на избирателните списъци, закупуването и изработването на необходимите изборни книжа и материали, логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии; осигуряването на гласуването в чужбина, осигуряването на охранителните мероприятия, от Министерството на вътрешните работи с цел опазване на обществения ред и сигурност; провеждането на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване, обучението на членовете на секционните избирателни комисии и други.

Министерският съвет има готовност да осигури допълнително необходимите средства при сключване от страна на Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на процеса.

С това план-сметката във финалния вариант би била около 75-80 милиона евро.

Финансирането на разходите за план-сметката по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители ще се осъществява по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.