"Вдигнахме малко похлупака": ДБ не знаят дали информацията им е класифицирана или не (ВИДЕО)

След обвиненията на депутата от ДПС Калин Стоянов, че от "Демократична България" са изнесли класифицирана информация от парламентарната трибуна - от дясната формация в 52-ото Народно събрание заявиха, че не знаят дали тя е такава или не. Става въпрос за изказването на Мирчев от парламентарната трибуна, в което той заговори за разработки от ДАНС срещу новия подуправител на НЗОК Асен Меджидиев, свързани с източване финансов ресурс от касата.

От "Демократична България" заявиха, че са вдигнали малко похлупака.

"Дали има теч трябва да разбере прокуратурата. Ние днес не сме излизали да обявяваме дали има теч в ДАНС, а за да покажем, че има проблем в българското здравеопазване", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Той смята за притеснително, че има индикации тези разработки, които са немалко по отношние на здравеоэпазването в ДАНС да бъдат потулени, а по думите му в тях е замесен и новия стар шеф на ДАНС Пламен Тончев.

"Тъй като имаме индикации, че тези разработки могат да бъдат потулени, това е единият от начините те да не изчезнат", посочи Мирчев.

"Дали е класифицирана информация аз не знам. Това са информации, истории, разкази, които са достъпни до шриок кръг хора. Това, че толкова се активират от ДПС на Пеевски е много показателно", смята другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. ОЩЕ: Калин Стоянов: Ивайло Мирчев разгласи класифицирана информация - откъде я има(ВИДЕО)



Изборът на Меджидиев

Според "Да, България" изборът на Меджидиев за подуправител на Касата е лоша индикация, че моделът не се сменя, а се сменя фасадата.

"В случая даже и фасадата не се сменя, защото се въртят старите хора и усвояването на милиарди евро, кражбите от здравеопазването продължава вместо те да отиват за здравето на гражданите и младите лекари", смятат от формацията. ОЩЕ: На фона на съмнения за папки в ДАНС: Бивш служебен министър стана втори подуправител в НЗОК