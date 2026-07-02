Кабинетът "Радев":

AI и разузнаването: Кандидатът за шеф на ДАР за кадрите в службата

02 юли 2026, 16:29 часа 969 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
AI и разузнаването: Кандидатът за шеф на ДАР за кадрите в службата

"Все още човешкият фактор има огромно значение. Не вярвам в близко бъдеще това нещо да се промени", каза кандидатът за втори мандат начело на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев по време на изслушването си в ресорната комисия в парламента и във връзка с питане на ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" относно изкуствения и естествения интелект в контекста на кадровите проблеми в агенцията. 

Изслушването се налага след промяна в закона през 2025 г., според който шефът на службата се избира с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет за срок 5 години.

Кадровият проблем

Атанас Атанасов от "Демократична България" определи обаче ситуацията в ДАР като кадрови провал, тъй като има 35% некомлект и попита дали не си спестяват тези финансови средства за ДМС

"Не спестяваме никакви средства, поради простата причина, че те не са осигурени. Финансовото осигуряване за личен състав е горе-долу, колкото личен състав имаме, плюс-минус 10-12 бройки отгоре, които ни позволяват някакво назначаване допълнително през годината", отговори Гечев.

Според него обаче пък целта не е просто да се напълни агенцията с хора. 

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"Проблем представлява здравословното състояние, проблем представлява и психологическата устойчивост. Не считам, че е разумно да назначим някого на работа, при условие, че предварително имаме индикации, че този човек не можем да го изпратим в някаква високорискова среда, някъде, където трябва сам да взема решения и да действа - би било прекалено голям риск", добави още Гечев.

Студентски стажове в ДАР

Стана ясно, че последните две години ДАР контактува с различни университети предимно в София, като организират стажове за студентите. 

"Това предизвика доста голям интерес. Те са задължителни за почти всички студенти като част от обучението им и на нас ни дава възможност месец до два месеца да се ориентираме в способностите на определени студенти, които проявяват интерес към работа в разузнаването и ние активно да им предлагаме, ако искат и ако условията ги удовлетворяват, да започнат работа при нас", добави той. 

По думите му това не изключва процеса, който е по подбор. ОЩЕ: Парламентът отхвърли ветото на Радев и го остави без контрол в разузнаването

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ДАР изкуствен интелект 52 Народно събрание Антоан Гечев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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