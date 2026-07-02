Разгадаха древен християнски ръкопис, обясняващ най-ужасяващия епизод от Библията

През 2024 г. изследователи, работещи в полска библиотека, идентифицираха два неизвестни досега текста от Свети Августин, за да хвърлят светлина върху неговия подход към смразяващата библейска история за цар Саул и вещицата от Ендор. Тези латински ръкописи от 12-ти век предоставят подробен анализ на епизода с призоваването на духа на мъртвия пророк Самуил, който озадачава християнските мислители от векове. Откритието е помогнало на учените да разберат по-добре логиката и реториката на един от най-важните богослови на Западната църква. „Дейли Мейл“ пише за уникалното декодиране на древните проповеди на видния християнски мислител.

Мистерията на вещицата от Ендор

Според Стария завет, в навечерието на безнадеждна битка срещу филистимците, цар Саул се обърнал към вещица, за да използва магьосничество, за да призове духа на пророк Самуил, за да предскаже бъдещето. В откритите проповеди Свети Августин поставя под съмнение дали медиумът наистина е имал магическа сила над мъртвите. Богословът твърди, че появата на Самуил е била възможна единствено с Божието позволение да предупреди Саул за предстоящата му смърт, а не чрез магьосничество.

Изгубена раса от гиганти: Египетски артефакт променя разбирането ни за Библията

„Първата проповед беше произнесена по време на неделна служба и завършва с въпрос за теодицеята и възможностите за тълкуване“, обяснява Кристиан Торнау, професор по латински език в университета в Вюрцбург.

„Едва във втората проповед следващата сряда всички тези възможности бяха внимателно претеглени“, добавя ученият.

За да потвърдят автентичността на тези текстове, д-р Торнау, заедно с д-р Клеменс Вайдман, привличат двадесет други латински експерти. Учените отбелязват, че стилът, хуморът и реторичният подход, позволяващи на аудиторията да си направи собствени заключения, са напълно типични за Августин. Създаването на такъв ръкопис чак през 12 век обаче се счита за много необичайно, тъй като преписи обикновено са правени през 8 или 9 век.

„Старият каталог от манастира споменава текст със същите заглавия и същата последователност на съдържание като нашия ръкопис, така че той би могъл да послужи като модел за преписване“, казва Кристиан Торнау.

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Учените предполагат, че средновековен преписвач е преписал тези проповеди от много по-стар ръкопис, който по-късно е бил завинаги изгубен. Тази хипотеза е невъзможно да се провери, тъй като оригиналната колекция на манастирската библиотека е била напълно изгорена по време на Тридесетгодишната война от 1618 до 1648 г.

Древен документ, съхраняван от Британския музей, отново привлече вниманието на изследователи и поддръжници на алтернативната история. Това е Папирусът на Анастасий I, египетски текст от 13 век пр.н.е., който съдържа описания на изключително високи хора и променя представите ни за Библията. За това пише „Дейли Мейл“. Някои изследователи смятат, че този артефакт може косвено да потвърди библейските препратки към изгубена раса от гиганти.

Папирусът е сатирично писмо от писаря Хори до колега, в което последният описва опасните земи на Ханаан и племената Шасу, за които се предполага, че са обитавали планинските райони. Авторът отбелязва, че някои представители на тези народи са били високи до пет лакътя - приблизително 2–2,4 метра. Такива височини са били изключителни за бронзовата епоха, така че такива индивиди биха могли да бъдат възприемани като истински гиганти.

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