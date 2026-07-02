Секретен космически самолет на Китай изстреля неизвестно устройство в орбита: Какво подозират експертите

Китайският космически самолет „Шенлун“, една от най-секретните програми на Пекин, изстреля неизвестен обект в ниска околоземна орбита, който експертите смятат, че може да е миниатюрен разузнавателен спътник. Това съобщава Daily Mail, позовавайки се на американската компания за космически мониторинг LeoLabs.

Изстрелването на неизвестен обект в ниска околоземна орбита

Според компанията, новият обект е бил засечен на 22 юни в 02:30 UTC с помощта на радарна станция в Нова Зеландия.

„След допълнителни наблюдения чрез нашата глобална мрежа, с висока степен на вероятност определихме, че този обект е изстрелян от китайски космически самолет. Тази активност е в съответствие с разполагането на микросателити по време на предишни мисии“, отбелязва LeoLabs.

Експеримент: Учени разбиха умишлено космически кораб в астероид

Експертите не изключват появата на шпионски спътник. Джонатан Макдауъл, професор в Центъра за космически изследвания към университета в Дърам, заяви, че функциите на новия обект остават неизвестни, въпреки че той вече е добавен в каталога си от Космическите сили на САЩ.

„Трудно е да се каже със сигурност в момента. Може да е обикновен кубсат (т.е. кубичен минисателит, често използван за изследвания), но може да е и много малък разузнавателен спътник“, казва ученият в коментар пред Daily Mail.

Според него ще бъде по-показателно дали Шенлонг ще се опита да си върне освободения обект, използвайки роботизирани системи в бъдеще.

Една от най-секретните програми на Китай

Многократно използваемият експериментален апарат „Шенлун“ беше изстрелян на 6 февруари от космодрума „Джиуцюан“ с ракета „Лонг Марч 2F“. Китайските власти традиционно не разкриват подробности за мисията, както и истинското предназначение на космическия самолет.

Анализаторите смятат, че концепцията му наподобява американския X-37B, който се използва за тайни експерименти в орбита. Официални снимки на китайския апарат обаче все още не са публикувани.

Страхове от милитаризацията на космоса

Особен интерес за експертите представляват така наречените маневриране и маневриране на близко разстояние, които Шенлонг вече е демонстрирал по време на предишни мисии.

Подобни технологии могат да се използват както за обслужване на спътници, така и за тяхното прихващане или деактивиране. Ето защо експертите не изключват, че Китай, САЩ и Русия активно разработват възможности за потенциална конфронтация в космоса.

Според Макдауъл обаче, в момента няма доказателства, че новото съоръжение има изключително военно предназначение.

„Невъзможно е да се каже еднозначно дали тази програма е с граждански или с военен характер“, подчертава експертът.

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Наскоро учени съобщиха за успешния резултат от експеримент за планетарна защита: астероид, в който умишлено се е сблъскал космически кораб, е променил орбитата си около Слънцето, съобщава The Independent . Изследователите смятат, че това постижение би могло да помогне на човечеството да отклонява потенциално опасни астероиди в бъдеще.

Въпросният експеримент включва мисията на НАСА „Тест за пренасочване на два астероида“ (DART). Като част от този експеримент, космически кораб умишлено се разби в астероид. Важното е, че самият обект никога не е представлявал заплаха за Земята. Авторите на изследването, публикувано в Science Advances, подчертават, че резултатите представляват важна стъпка в разработването на технологии за защита на планетата от астероидни заплахи.

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