Крум Зарков: Гласувах за справедлива България, в която никой не е над закона (ВИДЕО)

19 април 2026, 14:31 часа 26 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лидерът на БСП Крум Зарков упражни правото си на глас. Той гласува с машина в СУ "П.П.Славейков" в София.

"Упражних конституционното си право на глас, защото ценя демокрацията, реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна. Защитих идейните си разбирания, защото ги считам за непреходни и не са от ден за пладне. Гласувах за справедлива България. За България, в която никой не е над закона, за България, която справедливо разпределя благата, които всички ние създаваме", каза Зарков, след като даде своя вот.

"Уверен съм в добрия резултат и съм сигурен, че ни предстоят по-добри дни", каза още той.

Още: Андрей Гюров: Гласувах за европейска България с хора с високо вдигната глава

По отношение на избора си да гласува с машина, новият лидер на БСП обяви: "Откакто има възможността за гласуване с машина, аз се възползвам от нея, защитавал съм този метод на гласуване като по-сигурен и днес нямах причина да променя това си поведение", обясни той.

Още: Крум Зарков за пътя за успешно управление: С Борисов и Пеевски няма да говорим, пълни разкрития за Петьо Еврото и Нотариуса

Ивайло Илиев Отговорен редактор
БСП Крум Зарков предсрочни парламентарни избори 2026
