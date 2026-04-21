Крум Зарков поиска вот на доверие и обяви мащабен процес на промяна в БСП

Лидерът на БСП Крум Зарков ще поиска вот на доверие от Националния съвет на левицата тази събота, след като формацията остана извън 52-рото Народно събрание на предсрочните избори на 19 април. Резултатът на столетницата е под 4-процентовата бариера и бе определен като "много лош" от бившия служебен министър на правосъдието. Ако не получи доверието на органа, той ще подаде оставка, стана ясно от думите му на брифинг днес, 21 април.

"Резултатът на БСП е много лош. Той е и закономерен – ние сме длъжни да го признаем. В последните 8 седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани. БСП беше сред тях и поема своята цена", каза той.

По-конкретно, БСП загуби над 140 000 гласа спрямо изборите през октомври 2024 г., като сега има 3,02% подкрепа: Шамар за бившата власт: Половин милион гласа по-малко след протести, нахалство и феномена Радев (СНИМКИ).

"Опитахме необходимото, оказа се невъзможно"

"Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това обаче съвсем не е краят нито на БСП, нито на лявото в България", каза Зарков.

"Въпросът за отговорността стои и както съм отбелязвал, аз няма да избягам от нея. Поемам пълна отговорност за постигнатия резултат и ще ангажирам тази отговорност пред Националния съвет на партията, който свикваме още тази събота. Ще поискам от Националния съвет вот на доверие. Не го ли получа, подавам моментално своята оставка. Получа ли го, продължавам“, каза той.

Зарков не е изненадан от позицията на Борислав Гуцанов, който поиска оставката му. По думите му - вероятно ще последват още такива призиви.

Обновление на социалистическото движение

Как продължава БСП оттук нататък? "Започваме процес на обновление и реоранизация на социалистическото движение в България", каза Зарков. Това, по думите му, ще е мащабен и дълбок процес, който ще доведе до "качествено ново и много силно политическо движение" на "обединените и убедените леви от целия спектър на богатата ни идеология, защитниците на демократичната, правовата и социалната държава".

Снимка: БГНЕС

"БСП ще се промени, ще се отвори и ще заеме своето място в първите редици на този процес. Ще се отворим за дискусия, ще се отворим за нови хора и свежи леви идеи. Ще се отворим за всички социално отговорни българи и за цялото ни общество. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух - ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма да агитираме, а ще приобщаваме", каза още лидерът на БСП.

Този процес ще започне на 1 май, защото това е кауза на "хората на труда", допълни Зарков. Той призова левите хора на "шествие в защита на труда" - не под знамената на БСП, а под тези на "общата ни кауза и бъдеще".

"Елате от цялата страна в София, няма да сте сами", призова лидерът на столетницата. Това ще е борба не за власт, а за "идеите на свободата, на справедливостта и на солидарността", добави Зарков.