Среднощна акция по случая "Баба Алино". Задържани са трима души, иззети са документи и техника (СНИМКИ)

Разследването на мащабното незаконно строителство в местността "Баба Алино" край Варна навлезе в нов етап, след като полицията и прокуратурата проведоха мащабна акция срещу лица, свързани с "Корпорация КУБ".

От Областната дирекция на МВР във Варна съобщиха, че през цялата нощ са извършвани претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на дружеството. Операцията е приключила тази сутрин около 04:00 часа.

Дотук се стигна, след като на 27 май кметът на Варна Благомир Коцев и директорът на областната полиция Цветан Пировски обявиха озадачаващи резултати от проверка. Според общината - в комплекса има над 100 строящи се или вече построени сгради. Нито една няма разрешение за строеж. Изградени са канализация, трафопостове и инфраструктура без документи.

По-рано днес пък от фирмата строител отмениха предварително насрочена пресконференция по случая. "Поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху нашата компания, които блокираха работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага да отложим насрочената за днес пресконференция", се казва в позицията, изпратена до медиите.

Акцията

При акцията са иззети множество документи, свързани с работата на компании от групата, както и компютри и мобилни телефони. За срок до 24 часа са задържани трима души - помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и неговият счетоводител.

Действията се извършват в рамките на досъдебно производство, свързано с разследването на незаконното строителство в района на Баба Алино, където институциите установиха десетки сгради без необходимите строителни книжа.

Припомняме, че по-рано днес прокуратурата обяви, че по казуса вече се водят четири отделни досъдебни производства. Те обхващат предполагаема незаконна сеч на дървета от горския фонд, използване на неверни декларации за издаване на удостоверения за търпимост, предполагаемо използване на неистински документи пред Кадастъра и Община Варна, както и проверка за евентуално длъжностно престъпление и бездействие на държавни и общински служители.

Според данните на прокуратурата част от сградите в местността не са нанесени в кадастралната карта, а за други липсват строителни разрешения. Разследващите проверяват и начина, по който са издавани документи, позволили придвижването на инвестиционните намерения в района.

До момента от прокуратурата не съобщават дали след проведените претърсвания ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните лица. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.