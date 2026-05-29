Напуснал ли е Невзоров страната през Румъния? Рашков с питания към Радев и ДАНС (ВИДЕО)

Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков разполага с непотвърдена информация, че Олег Невзоров вече не е в България и че е напуснал страната вчера в късните следобедни часове през някои от северните гранични контролни пунктове. В тази връзка той призова премиерът Румен Радев и ДАНС да отговорят на този въпрос. Припомняме, че името на Олег Невзоров е свързано с незаконното строителство в Баба Алино край "Златни пясъци", което разкри първоначално кметът на Варна Благомир Коцев.

Рашков обаче има още питания към Радев

Според него Радев дължи отговори на въпроса защо първоначално Невзоров е изгонен от страната, а после тази заповед е отменена.

"Във връзка с изгонването на Олег Невзоров е провеждано съвещание в централата на ДАНС, на което, разбира се, е присъствал един високопоставен служител на ДАНС, който на практика е внесъл предложението, аргументирано, мотивирано и т.н. Неясно защо само след няколко дни след установяването или произнасянето на тази заповед е издадена друга обратна такава, с което първата се отменя", попита Рашков.

Според него това е интересно, защото за да се стигне до изгонване на някого от страната, значи е имало данни, че националната сигурност е била застрашена.

"В противен случай тази заповед не би трябвало да се издаде", добави още Рашков.