Кабинетът "Радев":

Напуснал ли е Невзоров страната през Румъния? Рашков с питания към Радев и ДАНС (ВИДЕО)

29 май 2026, 13:33 часа 136 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Напуснал ли е Невзоров страната през Румъния? Рашков с питания към Радев и ДАНС (ВИДЕО)

Депутатът от "Продължаваме промяната" Бойко Рашков разполага с непотвърдена информация, че Олег Невзоров вече не е в България и че е напуснал страната вчера в късните следобедни часове през някои от северните гранични контролни пунктове. В тази връзка той призова премиерът Румен Радев и ДАНС да отговорят на този въпрос.  Припомняме, че името на Олег Невзоров е свързано с незаконното строителство в Баба Алино край "Златни пясъци", което разкри първоначално кметът на Варна Благомир Коцев.

Рашков обаче има още питания към Радев

Според него Радев дължи отговори на въпроса защо първоначално Невзоров е изгонен от страната, а после тази заповед е отменена.

"Във връзка с изгонването на Олег Невзоров е провеждано съвещание в централата на ДАНС, на което, разбира се, е присъствал един високопоставен служител на ДАНС, който на практика е внесъл предложението, аргументирано, мотивирано и т.н. Неясно защо само след няколко дни след установяването или произнасянето на тази заповед е издадена друга обратна такава, с което първата се отменя", попита Рашков. 

Според него това е интересно, защото за да се стигне до изгонване на някого от страната, значи е имало данни, че националната сигурност е била застрашена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"В противен случай тази заповед не би трябвало да се издаде", добави още Рашков. ОЩЕ: Среднощна акция по случая "Баба Алино". Задържани са трима души, иззети са документи и техника (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ДАНС Бойко Рашков Румен Радев Олег Невзоров 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес