Радев взе отношение за саботажите в Германия с познати от реториката на Путин фрази

"За мен това наистина е безрасъдно действие, но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километра в дълбочина руска територия с оръжия, произведени в Европа, чрез използването на информация и инструктори от Европа? Дали това също не е безрасъдно? Какво може да очакваме, когато с нашите далекобойни оръжия се атакува дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос". Това каза премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна в отговор на въпрос на бившия външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев за руските саботажи в Германия. Думите му за безразсъдство дойдоха след изявленията на председателя на ЕК Урсула фон Дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които са определили действията на Русия като безразсъдни в Германия - ОЩЕ: Трима, а не двама българи, са арестувани заради саботаж в Германия: Ефектът на войната на Путин

Отделно, представителят на САЩ в НАТО Матю Уитакър също изрично обяви, че Съединените щати безусловно се солидализират с Германия по темата със саботажите - Берлин директно обвини Русия, че стои зад тях. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис стори същото с публикация в официалния си профил в социалната мрежа "Х": "Гърция изразява пълната си солидарност с Германия след хибридната атака на Русия в Лайпциг. Опитите да се сплашат нашите демокрации няма да успеят. Ние оставаме непоколебими и ще поддържаме надеждна сила за възпиране, за да защитим нашите граждани и нашата сигурност":

U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker:



Russia is bogged down right now in Ukraine. It can’t make any progress on the front there, and so its threat to NATO in the near term is low.



However, that aggressive action, that invasion of Ukraine, the prior annexation of Crimea —… pic.twitter.com/7daCtMw1d1 — Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

"Това, че Колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противодостоим на нейните хиперзвукови оръжия", заяви още премиерът. Опорната точка за "колективния Запад" е извадена директно от учебниците по пропаганда на Кремъл - тази фраза се ползва до откат от всички руски официални лица, начело с руския диктатор Владимир Путин.

Според Радев, това увеличава риска и Европа трябва да започне да го калкулира и час по-скоро да се седне на масата на преговорите.

Радев обобщи, че "Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува срещу Русия".

Отговорът на МВнР

Премиерът определи въпроса за изключително актуален.

"Българското МВнР беше едно от първите, които отговори и отговори адекватно. Подкрепяме нашия икономически партньор Германия, заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни атаки", заяви премиерът.

Той определи реакцията на България като напълно адекватна и отчете, че вчера председателят на Европейския съвет Антонио Коща не е имал никакви претенции към българската страна.

"Най-накрая си позволихте в едно изречение да поставите Русия, хибридна атака и заплаха. Ако България реагира с едно много смугло съобщение в осоциеалните мрежи, не от външния министър, а самото министерство, по това време редица държави вече бяха отговорили на ниво правителствен ръководител", разритикува го Георг Георгиев в дуплика. ОЩЕ: Лавров: Край с германското културно присъствие в Русия, закриваме всичко