Йотова помоли Лили Иванова да я подкрепи за президент, тя прие

Илияна Йотова помоли Лили Иванова за подкрепа за президентската си кандидатура и голямата прима на българската музика прие.

"Благодаря за уважението и отношението към мен и моето творчество и присъствието на моя концерт в София на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова! Приемам с отговорност поканата на г-жа Йотова и й пожелавам успех заедно с г-н Кирил Вълчев в обединението на нацията и грижата за българския народ и държава", написа Лили Иванова в социалните мрежи.

Тя даде своята подкрепа като отговор на писмо от Илияна Йотова, в което кандидатът за президент обяснява, че е издигната от инициативен комитет и моли за подкрепа.

Още: Крум Зарков: Илияна Йотова ще спечели, трудно би се намерил по-добър от нея за президент

Текстът на писмото на Йотова гласи:

"Уважаема г-жо Иванова,

Скъпа Лили,

Днес се обръщам към Вас не само като към музикант, признат за "най-голям попизпълнител на всички времена", обръщам се към Лили Иванова - една от най-ярките личности в обществения живот на страната.

Още: Илияна Йотова обяви кой е кандидатът й за вицепрезидент

Обръщам се с дълбока и искрена молба за подкрепа.



Инициативен комитет издига моята кандидатура за президент на Република България - съмишленици, авторитетни хора от всички сфери застават зад мен; хора, които милеят за България, за "нашата родина, както казвате, която не може да бъде заменена с нищо"!

Скъпа, Лили!

Вие сте човек, винаги верен на себе си. Приемала съм от Вас изстраданите уроци да вървиш напред, да отстояваш мнението си, да бъдеш честен, да обичаш хората, да си отговорен пред "поколението, което идва след нас и на което трябва да оставим знаците за нашето съществуване".

Вашата музика, Вашето присъствие в културния живот на България повече от шест десетилетия имат едно основно послание - любовта, която обединява хората, любовта, без която не можем, любовта, която ни прави по-добри и по-силни. Вие сте пример за няколко поколения българи, публиката на Вашите концерти е доказателство, че Вие сте олицетворение на единството на нацията. Това съм видяла във Вас, твореца и човека Лили Иванова.

За мен ще бъде истинска чест и гордост една Велика жена да застане до нас и да ни подкрепи!

Илияна Йотова"