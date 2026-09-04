30 сек. за дронове и 1 мин. за ракети: Украйна променя сирените, за да спаси икономиката си от руските атаки

Украинското правителство е готово с нова система, която ще класифицира сигналите за въздушна тревога на две нива.

Жълто ниво ще означава атака с дронове, а червено - заплаха от ракетен или комбиниран удар. При жълто ниво сирената ще звучи 30 секунди. Държавните институции, транспортът, градските услуги и бизнесът (магазини, заведения) ще имат право да продължат работа, при условие че имат осигурени достъпни укрития за служителите и клиентите си. Защо това се прави? Защото руските дронове често прелитат в продължение на часове над даден регион, което досега блокираше цялата инфраструктура за денонощия.

При червено ниво сирената ще звучи 1 минута. Задейства се пълният протокол за сигурност — задължително спиране на обществения транспорт, затваряне на обектите и незабавно отправяне към укритията, тъй като това сигнализира балистични, крилати ракети или масирани въздушни удари.

Още: ПВО система, база на "Лукойл": Взривове в Сочи, атака и срещу рафинерия в Башкирия (ВИДЕА)

Целта на реформата е да намали икономическата парализа, причинена от честите и продължителни атаки с дронове, като същевременно се запази безопасността на хората при по-тежки удари.

Същевременно украинското правителство препоръча на местните власти в Киев да съкратят комендантския час в столицата от 01:00 до 05:00 ч. Промяната се налага заради движението на товарни автомобили и пътническия транспорт до и от жп гари. Това става ясно от публикация на премиера Серхий Корецки в Телеграм. "Правителството препоръчва метрото в Киев да продължава да работи на пълен капацитет по време на обявена заплаха от жълто ниво и, ако е необходимо, да се увеличи броят на превозните средства на надземния обществен транспорт, така че хората да могат да отидат на работа, в болница и до метростанциите", написа той.

Германия започна производство на хиляди дронове за Украйна