"Новите собствени ресурси на ЕС": Радев се тревожи, че част от акцизите за цигарите може да отидат в бюджета на Европа

Премиерът Румен Радев изрази тревога от парламентарната трибуна относно така наречените "новите собствени ресурси" на ЕС, за които като държава според него трябва да бъдем внимателни, защото може да засегне националния ни бюджет. "Това, което се предлага е акцизите от цигарите да отидат в европейския бюджет. Това веднага ще се отрази на нашия национален бюджет. Обсъжда се в момента и облагане, което да отива в бюджета на ЕС, на онлайн хазарта. Това са неща, които тепърва ще се обсъждат и България ще бъде много активна в този процес, защото той пряко ни засяга", обясни премиерът.

Въпросът за националния бюджет

Радев отговори и на въпрос на Асен Василев във връзка с бюджета за 2027 г. и какво ще прави, ако части от бюджет 2026 г. във връзка с минималната работна заплата бъдат обявени за противоконституционни.

"Никакви разпоредби на никой съд не могат да напълнят обратно хазната и да напавят бюджета на 3%, след като реално е докаран до 5,7% от предишни управления", заяви Радев.

Той заяви, че когато станат ясни всички параметри на бюджет 2027, тогава ще може да се каже каква ще бъде и минималната работна заплата.

По думите му целта е да се върви към консолидация и твърдо към намзаляване на дефицита.

"В момента и във финансово министерство и в ЕК се преизчислява реалният дефицит за 2025. Той не е изобщо 3%", каза още Радев. ОЩЕ: Държавите, даващи на ЕС повече, отколкото вземат, скочиха срещу новия голям бюджет