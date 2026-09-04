Концентрационни лагери за руснаци в Германия и как се пазят руските рафинерии: Паралелната реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Няма какво да правят нашите граждани в Германия. Да се връщат. Има война. Връщайте се у дома, няма какво да правите там, спрете с илюзиите. Скоро ще станете втора ръка хора. Вече се строят концентрационни лагери за вас. Ще ви преследват за това къде сте родени". Думите са не на кого да е, а на руският радио и телевизионен водещ Владимир Соловьов, който окупира руския телевизионен ефир от дълги години и упорито прокарва пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин. Точно заради това Соловьов е под санкции от ЕС – иначе и той има имоти при езерото Комо в Италия, а най-малкият му син Даниъл обича да стои в Лондон и изглежда не си пада по "традиционните ценности", които баща му пропагандира – ОЩЕ: Синът на руския пропагандист Соловьов с прическа и черен лак отказва да се бие в Украйна (СНИМКИ)

⚡️ Putin’s chief propagandist claims that concentration camps have been built for Russians in Germany



All Russian citizens are being urged to return home immediately.



“There’s nothing for our citizens to do there. The war is on. Stop harboring illusions. Concentration camps… https://t.co/GdUzGmikcZ pic.twitter.com/H47ZMSQSIJ — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2026

Паралелната реалност

Русия сваля всички дронове, предотврати атаките тази нощ – на два пъти в последните два дни, по време на участието си в срещата на високо ниво на ШОС и на икономическия форум във Владивосток, руският диктатор Владимир Путин говори публично как украинските далекобойни дронове не са нещо, с което ще бъде нанесена стратегическа загуба на Руската федерация. Путин и двата пъти каза, че само 10% от нанесените щети по руски рафинерии още не са възстановени, обаче скоро щяло да стане. Освен това, руският диктатор обясни, че се вземат още по-сериозни мерки за защита на обектите от руската петролна индустрия. Преди няколко дни руският вицепремиер Александър Новак увери, че руската петролна индустрия гледа все по-сериозно на мерки за защита на рафинериите и базите си – ОЩЕ: "Сгрешихме": Путин заяви, че Русия трябва да се готви за дългосрочен недостиг на бензин

Какви точно са новите мерки? Видеокадри от обект на "Транснефт" дават представа – огромни метални структури, които да защитават големите цистерни-резервоари. Идеята е, че с такива структури, видни на видеото по-долу, най-малко се намалява силата на взривната вълна от съответния дрон и така по-солидни конструкции като тези на резервоари-цистерни издържат. Bloomberg вече съобщи, че търсенето на стомана в Русия се е увеличило – през юли и през август, с 30% спрямо януари. Колко точно работят такива структури – резултати от тази нощ, след като и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" коментира, че пасивната отбрана е хубаво нещо, но трябва и активна: ПВО система, база на "Лукойл": Взривове в Сочи, атака и срещу рафинерия в Башкирия (ВИДЕА)

Installation of protective "grills" at a Rosneft facility. Apparently, this is the "high-level" protection Putin was talking about. pic.twitter.com/1TPPTTkMcb — WarTranslated (@wartranslated) September 3, 2026

По отношение на активността – германският таблоид "Билд" публикува сателитни снимки, които показват, че икономическата зона "Алабуга" в Татарстан става все по-голяма. Комплексът, който произвежда дронове клас "Шахед" ("Геран" на руски), се е увеличил с над 1000 хектара в няколко фази на строителство в периода 2025–2026 година. Има нови цехове, складове, пътища и отделен обект от 450 хектара южно от магистралата. По информация на "Билд", производството вече се концетрира не да се сглобяват дронове с ирански компоненти, а предимно с китайски. Съседен колеж осигурява и работници – това са студенти, които сглобяват дроновете. На работа са впрегнати и непълнолетни, строят се и общежития за десетки хиляди работници от Северна Корея, Африка, Латинска Америка и дори от окупирани украински територии. Решетъчни кули за борба с дронове се издигат около ключови сгради. Обектът е под санкции на САЩ, ЕС и Обединеното кралство, но разширението му не спира.

Satellite imagery analyzed by StrategicAviationT shows Russia's Alabuga drone factory in Tatarstan expanding with new production areas, warehouses and transport routes. BILD estimates the expansion covers more than 1,000 hectares. The imagery also shows two rings of towers around… pic.twitter.com/v0fThKPKrl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026

Какво правят дроновете "Геран"? Според Серхий Бескрестнов, който е специалист по радиокомуникации и вече е съветник на украинския президент Володимир Зеленски, след като беше съветник на бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров, от около 48 часа Русия атакува украинската столица Киев с реактивни дронове "Геран-5". Бескрестнов обаче казва, че няма доказателства в Киев да са пратени такива дронове, които да носят на свой ред и да пускат в операции FPV дронове, управлявани чрез видеовръзка на живо. В Украйна иначе има данни на други места за такъв подход, но Бескрестнов коментира така: "Ефективността на подобно решение е много ниска и врагът го използва рядко - буквално веднъж седмично или две седмици". Иначе в Киев има ударен от "Геран-5" жилищен блок – загинал е поне 1 човек, ранени са поне 13. Отделно, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е уцелено и предприятие на Coca-Cola – ОЩЕ: Зеленски с новина за руски удар по Coca-Cola: Очаквам да се срещнем с пратениците на Тръмп скоро в Киев (ВИДЕО)

WATCH: Russian Shahed drone hits a 9-story apartment building in Kyiv, causing a fire. pic.twitter.com/ipUcmxFnD1 — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, прави сравнение на казаното от Путин в Бишкек и във Владивосток. Специално – по темата с бъдещ мир в Украйна. В Бишкек Путин говореше как Украйна действа по терористичен начин с удари по гражданска инфраструктура, а Русия не преговаря с терористи, във Владивосток вече каза, че трябвало Русия и Украйна на първо място да се разберат, а който иска като медиатор – да помага – ОЩЕ: Наглостта на Путин: Украйна първа бомбардирала цивилни цели, Русия просто отговаряла (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 114 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 3 септември е имало 240 бойни сблъсъка спрямо 215 на 2 септември. Руснаците са хвърлили 294 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 59 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3048 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 110 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 334 FPV дрона, което е с около 330 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-голям брой руски пехотни атаки за 24 часа е имало в Покровското направление – 38. Още 24 са организирани в направлението от Торецк към Константиновка, но в Краматорското направление, откъм Часов Яр, няма нито една. Руснаците обаче се хвалят, че са превзели село Ижевка в подстъпите на Дружковка. 22 руски пехотни атаки са станали в Южнослобожанското направление – фокус е Козача Лопан, защото Путин увери, че граничното населено място в Харковска област е превзето, само че не просто украинският 14-ти корпус, а дори Z-каналът в Телеграм, който следи само частите на руската армия в пограничните райони в Северна Украйна, го отрече и то още на 3 септември сутрина. Днес, 4 септември сутринта, същият канал казва, че няма промяна – официалните кадри, с които руското военно министерство подкрепи Путин, че населеното място е превзето, будят смях, защото показват единствено стрелба с артилерия – по логиката на тези кадри Украйна е превзела цяла Русия. А друг Z-канал в лицето на "Два майора" също твърди в днешния си обзор, че боевете за Козача Лопан продължават. 11 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, а още 10 – в съседното от юг Славянското.

Украинското настъпление североизточно от Купянск, при Двуречна и Западно, продължава с укрепване на позиции. През Двуречна има руски плацдарм над река Оскол – действията на украинците правят така, че руската армия да не може да мисли отново да опита да атакува Купянск и по двата фланга „Врагът се опитва да пробие плацдарма на руските въоръжени сили на западния бряг на река Оскол и атакува с чуждестранни наемници“, уточнява в дневния си обзор Z-каналът „Рибар“, докато повтаря твърдения на руското военно министерство, че по-на север, в направлението към Велики Бурлук, руската армия обградила район с 20 села северно от самия Велики Бурлук и е превзела три – Василовка, Благодатно и Довжанка (доказателства под формата на достоверни видеокадри - нула):

Ukraine's R.U.H. says its 23rd Assault Regiment liberated another 4 km² in the Kupyansk sector, clearing new areas between Dvorichna and Zapadne. The unit says its troops advanced through the area and cleared the newly retaken terrain. On one section, they operated jointly with… pic.twitter.com/Ycr1uNbgt3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026

ОЩЕ: Тръмп е нелеп като Путин за Украйна. В Московска област и Сочи пак гори и пуши (ОБЗОР – ВИДЕО)