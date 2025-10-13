На фона на десетки сигнали за купен вот: Пеевски се хвали с изборната си победа в Пазарджик

Санкционираният по "Магниткси" лидер на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски се похвали с изборната си победа в Пазарджик. На фона на десетки сигнали за изборни нарушения и купен вот в села и ромски квартали в цялата община Пазарджик той поздрави членове и симпатизанти за изборния резултат. "Доказахме, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало", се казва в позицията му, изпратена до медиите.

ОЩЕ: Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

При 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на Пеевски.

Сигнали за купен вот

Гласуването в неделя премина в напрегната атмосфера, белязано от десетки сигнали за купен вот. Голямата ескалация дойде от село Огняново, където наблюдатели и политици направиха граждански арест на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. Незабавно на мястото бе изпратен дежурен екип на жандармерията. Общо петима души бяха задържани, но след това освободени.

ОЩЕ: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

Извънредните избори за местен парламент бяха организирани, след като Върховният административен съд касира вота от 2023 г. заради нарушения при преброяването на преференции и изборни книжа.