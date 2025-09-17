Мижав интерес: Министри си цъкат на телефоните по време на дебата за вота на недоверие

Петият вот на недоверие към правителството на премиера Росен Желязков започна в сряда в пленарната зала, но вместо да следят изказванията на депутатите, голяма част от министрите предпочетоха да гледат в телефоните си. Още преди разискванията да тръгнат, мнозинството отхвърли предложението дебатите да бъдат предавани по БНТ и БНР. Така темата остана извън националния ефир, въпреки настояването на опозицията за публичност.

Опозицията: провал в сигурността и правосъдието

"Продължаваме промяната – Демократична България" внесе вота на 12 септември, а към тях се присъединиха АПС и МЕЧ. Основният аргумент бе "провалът на държавната политика в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава". Според вносителите това е довело до липса на справедливост и до обедняване на гражданите. Още: Борисов плаши с "ужасно приемане на бюджет", ако правителството падне (ВИДЕО)

Към 11 часа в залата бяха останали единствено вътрешният министър Даниел Митов и правосъдният министър Георги Георгиев. Заради липсата на останалите членове на кабинета Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска прекъсване на заседанието.

Председателят на парламента Наталия Киселова първоначално обяви, че министрите, срещу които е насочен вотът, изобщо не присъстват. Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" обаче я поправи, след което тя се съгласи и заяви, че след пет минути ще даде почивка.