Войната в Украйна:

Мижав интерес: Министри си цъкат на телефоните по време на дебата за вота на недоверие

17 септември 2025, 12:17 часа 62 прочитания 0 коментара
Мижав интерес: Министри си цъкат на телефоните по време на дебата за вота на недоверие

Петият вот на недоверие към правителството на премиера Росен Желязков започна в сряда в пленарната зала, но вместо да следят изказванията на депутатите, голяма част от министрите предпочетоха да гледат в телефоните си. Още преди разискванията да тръгнат, мнозинството отхвърли предложението дебатите да бъдат предавани по БНТ и БНР. Така темата остана извън националния ефир, въпреки настояването на опозицията за публичност.

Опозицията: провал в сигурността и правосъдието

"Продължаваме промяната – Демократична България" внесе вота на 12 септември, а към тях се присъединиха АПС и МЕЧ. Основният аргумент бе "провалът на държавната политика в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава". Според вносителите това е довело до липса на справедливост и до обедняване на гражданите. Още: Борисов плаши с "ужасно приемане на бюджет", ако правителството падне (ВИДЕО)

Към 11 часа в залата бяха останали единствено вътрешният министър Даниел Митов и правосъдният министър Георги Георгиев. Заради липсата на останалите членове на кабинета Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска прекъсване на заседанието.

Председателят на парламента Наталия Киселова първоначално обяви, че министрите, срещу които е насочен вотът, изобщо не присъстват. Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" обаче я поправи, след което тя се съгласи и заяви, че след пет минути ще даде почивка.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Вот на недоверие 51 Народно събрание 51 парламент
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес