Министърът на икономиката заминава за Вашингтон с делегация от български отбранителни компании

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще посети Вашингтон в периода 11–16 октомври за участие в бизнес мисия, посветена на отбранителната индустрия.

Инициативата се организира от Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) в рамките на годишното изложение на Асоциацията на армията на САЩ (AUSA).

Целта на посещението е да се разширят контактите между българския отбранителен сектор и американски компании и институции, да се проучат възможностите за нови партньорства и да се насърчат технологичният трансфер и сътрудничеството в модернизацията на отбранителната индустрия.

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Програмата на мисията включва двустранни бизнес срещи, посещения на американски институции и контакти с представители на отбранителния бизнес. На 14 октомври във Вашингтон е предвиден и форумът AmCham AUSA Defense Forum, организиран с подкрепата на Американската търговска служба в София и Американската търговска камара във Вашингтон.

Източник: БГНЕС

Според предварителната информация за мисията в нея се очаква да участват представители на 18 български компании, сред които предприятия от отбранителния сектор и високотехнологичния бизнес, предаде БГНЕС.

Посещението е част от усилията за представяне на възможностите на българската отбранителна индустрия пред американски партньори и за разширяване на международните икономически връзки на страната.

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