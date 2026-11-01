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Уволниха български треньор в Азия, въпреки че стана вицешампион миналия сезон

01 ноември 2026, 18:30 часа 414 прочитания 0 коментара
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Уволниха български треньор в Азия, въпреки че стана вицешампион миналия сезон

Българският специалист Велизар Попов бе освободен от длъжността си на старши треньор на виетнамския Те Конг Виетел. Новината бе обявена в профилите в социалните мрежи на клуба. Раздялата идва по взаимно съгласие и след серия неубедителни резултати, които тимът записа в първенството V-League и Азиатската Шампионска лига 2. Попов е първият треньор, загубил поста си от началото на настоящия сезон.

Уволниха Велизар Попов във Виетнам

Раздялата дойде часове след като Те Конг Виетел загуби с 1:3 като гост от Теп Ксан Нам Дин в шестия кръг на първенството. От началото на кампанията тимът се намира в серия от осем мача без победа във всички турнири. След поражението ръководството взе решение да прекрати предсрочно договора на българския наставник. Официалното изявление на виетнамския клуб гласи: "Старши треньорът Велизар Попов се оттегли от поста си в Те Конг Виетел. Искрено му благодарим за неговия принос към клуба и пожелаваме на него и семейството му много здраве и щастие."

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Самият Попов бе много кратък в сбогуването си, като заяви, че единствено иска да каже, че се гордее с футболистите и с духа на целия отбор. Българският специалист пое Те Конг Виеттел през април 2025 година. Под негово ръководство клубът завърши като вицешампион през сезон 2025/26 и спечели бронзовите медали в турнира за Купата на страната. Сега обаче престоят му е прекратен по взаимно съгласие.

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Велизар Попов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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