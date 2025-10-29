Любопитно:

Мирчев: Днешните проблеми с "Лукойл" нямат общо с Костов, нито с Фред Флинстоун, а с Пеевски и Борисов

29 октомври 2025, 11:50 часа 163 прочитания 0 коментара
Мирчев: Днешните проблеми с "Лукойл" нямат общо с Костов, нито с Фред Флинстоун, а с Пеевски и Борисов

Днешните проблеми с "Лукойл" нямат общо с Костов, нито с Фред Флинстоун, а с Делян Пеевски, нежеланието на държавата да направи правилните стъпки и това, че дълги години Бойко Борисов играеше карти с "Лукойл" и направи така, че "Лукойл" да бъдат монополист на пазара на горива и като рафинерия. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента в отговор на въпрос защо Костов е продал рафинерията на "Лукоийл" преди години. 

"Рафинерията беше продадена на "Лукойл", но тогава БВП на Русия беше съизмерим с БВП на Белгия. Всички се подиграваха с мощта на Русия, тя искаше да става член на НАТО. Това бяха малко по-различни времена, за отговора защо Костов е продал рагинерията на "Лукойл", може да питате Костов. Аз бях ученик тогава", каза Мирчев. 

Какъв е планът на управляващите за "Лукойл"?

От "Да, България" се интересуват какъв е планът на управляващите за "Лукойл" предвид американските санкции. 

"Днес за пореден път управляващите не подкрехпиха предложението ни да бъдат изслушани министрите и представител на БНБ за "Лукойл". Това е една от темите, които ще се развиват. Не сме видели още плана на управляващите. Имаме огромни съмнения, че не всички фирми, които са задължени да вкарват горива в така наречените запаси, го правят и са го правили през годините. Отправили сме такива въпроси към министрите, защото това е огромен риск България в следващите месеци да има недостиг на горива", добави Мирчев. 

Според тях особеният управител в "Лукойл" една от опциите, но искат изслушване в парламента. ОЩЕ: Готвеното управление на "Лукойл Нефтохим" - тежки аргументи против от БПГА. Има надежда със санкциите

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Иван Костов Лукойл Ивайло Мирчев 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес