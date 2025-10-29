Мирчев: Днешните проблеми с "Лукойл" нямат общо с Костов, нито с Фред Флинстоун, а с Пеевски и Борисов

Днешните проблеми с "Лукойл" нямат общо с Костов, нито с Фред Флинстоун, а с Делян Пеевски, нежеланието на държавата да направи правилните стъпки и това, че дълги години Бойко Борисов играеше карти с "Лукойл" и направи така, че "Лукойл" да бъдат монополист на пазара на горива и като рафинерия. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента в отговор на въпрос защо Костов е продал рафинерията на "Лукоийл" преди години.

"Рафинерията беше продадена на "Лукойл", но тогава БВП на Русия беше съизмерим с БВП на Белгия. Всички се подиграваха с мощта на Русия, тя искаше да става член на НАТО. Това бяха малко по-различни времена, за отговора защо Костов е продал рагинерията на "Лукойл", може да питате Костов. Аз бях ученик тогава", каза Мирчев.

Какъв е планът на управляващите за "Лукойл"?

От "Да, България" се интересуват какъв е планът на управляващите за "Лукойл" предвид американските санкции.

"Днес за пореден път управляващите не подкрехпиха предложението ни да бъдат изслушани министрите и представител на БНБ за "Лукойл". Това е една от темите, които ще се развиват. Не сме видели още плана на управляващите. Имаме огромни съмнения, че не всички фирми, които са задължени да вкарват горива в така наречените запаси, го правят и са го правили през годините. Отправили сме такива въпроси към министрите, защото това е огромен риск България в следващите месеци да има недостиг на горива", добави Мирчев.

Според тях особеният управител в "Лукойл" една от опциите, но искат изслушване в парламента. ОЩЕ: Готвеното управление на "Лукойл Нефтохим" - тежки аргументи против от БПГА. Има надежда със санкциите