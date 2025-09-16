Войната в Украйна:

Мирчев: Пеевски не може да се грижи за хората, той живее обграден от бодигардове и дегустатори на храна

16 септември 2025, 10:25 часа
Пеевски тази сутрин пак се изкара "защитник на народа" срещу "фалшивите спасители". Но няма по-голям символ на завладяната държава от самия него. Това написа съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод заявката на лидера на ДПС - Ново начало, че правителството може да разчита на подкрепата на формацията, докато работи за хората и държавата.

"Всичко в неговата политическа кариера е задкулисие, зависимости и контрол – върху институции, върху медии, върху държавата. Днес се прави на борец срещу "анархията" и "соросоиди", но истината е, че брани именно системата, която държи България в плен – моделът на олигархия, срещу който гражданите се борят от години", пише Мирчев.

"Обръчите му от компромати, зависимости и схеми са живото доказателство за завладяването на съд, прокуратура и регулатори. Тази власт се крепи не на доверие, а на страх и корупция. Именно затова е и нашият вот на недоверие! Фалшивата загриженост на Пеевски е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората. А всъщност всички знаят истината: той живее като в бункер, охраняван от армии бодигардове, с дегустатори на храната му. Такъв човек няма как да излезе сред хората, още по-малко да се грижи за тях", смята депутатът.

Припомняме, че рано тази сутрин от ДПС-Ново начало на Делян Пеевски изпратиха прессъобщение, в което се отправят жестоки критики към президента Румен Радев и антуража му, със следното напомняне: "Но след като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха - те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си". И внушение, че Радев и "соросоидите" са едно и също. ОЩЕ: Делян Пеевски сложи всичко в кюпа на "лъжите": Радев, неговите "авери" и дори Чарли Кърк

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Делян Пеевски Ивайло Мирчев
