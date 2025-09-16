"Различни юнаци искат да секат главата на змея": Вотът на недоверие като приказка

Вотът на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков беше обяснен като приказка в сутрешния блок на БНТ, като политологът доц. Петър Чолаков каза, че са се събрали различни юнаци, които ще секат главата на двуглавия змей, чиито глави са Борисов и Пеевски според него. Доц. Харалан Александров допълни, че ламята може и да е и четириглава в контекста на четворната коалиция.

Двамата са категорични, че вотът на недоверие няма шанс, а доц. Александров го определи като карикатурен опит, като според него се прави поради паниката, че намалява мобилизационният капацитет на електората.

Главата на Даниел Митов

"Поне Пеевски си признава бащинството за разлика от Борисов, който стои от страни и казва, че това не е моето превителството и че Дани Митов не е е прав, забравяйки, че е технически дясната му ръка в партията", каза Петър Чолаков. Според него Борисов е готов да вземе главата на Даниел Митов, като той направи паралел с Цветан Цветанов.

Магарето, президента и Русия

Петър Чолако отбеляза, че в Шумен има пантера, в Ловеч се е появила кафява мечка. "В София се чудя с какво можем да зарадваме хората, освен някое магаре да извадим. После си помислих, че прри толкова политици, някой ще спре магарето да му иска интервюта", каза още Чолаков.

От своя страна доц. Александров го репликира, че може и за президент да се кандидатира.

Двамата коментираха и темата за евентуална война с Русия. Според Харалан Александров най-големият страх е най-голямата драма потенциално може да избие около войната в Украйна, особено ако България бъде ангажирана по-активно.

"Трябва да дойде правителство на президента Радев, тогава никаква война с Русия не може да има", каза Чолаков.

Проблемът на ПП-ДБ

Харалан Александрон отбеляза, че ПП-ДБ имат проблем, защото това правителство изпълнява всичките им геополитически, евроатлантически въжделения.

Харалан Александрон отбеляза, че ПП-ДБ имат проблем, защото това правителство изпълнява всичките им геополитически, евроатлантически въжделения.

Според него в момента това е безотговорна позиция, но до голяма степен себеизобличаваща и от тук според него идва това усещане за безнадеждност.