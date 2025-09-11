"Неформален кръг, начело с Пеевски": Божанов за контрола над МВР (ВИДЕО)

Неформален кръг, начело с Пеевски, е установил пълен контрол над МВР. Това каза един от лидерите на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов пред медиите в парламента в контекста на случая с пребития от младежи полицейски началник в Русе и изтеклите записи от спречкването. Божанов цитира и статистика на Евростат, според която българското вътрешно министерство е с най-ниско доверие в Европа.

"Това не е от днес, не е от вчера, това е от години, защото МВР системно пази престъпници, охранява "Осемте джуджета", бие протестиращи и т.н.", каза още Божанов.

"Да, България" продължава да иска оставката на Митов

Другият лидер на "Да, България" изтъкна, че вчера МВР отново е излъгало за случая в Русе.

"На пресконференция на министъра беше представена гледната точка на МВР по начин, който не съответства на фактическата обстановка. Стигна се до там МВР да се унижава да слага знак за ограничение 30 км след като се е случил този инцидент", каза Мирчев

Според него се е загубило доверието в институцията, а министърът и заместниците му се появяват с все по-нелепи версии.

"Очевидно министерството се е певърнало във фасада на един неформален кръг, който управлява МВР. Има само един изход - оставка на министъра", каза още Мирчев.

Вотът на недоверие: Никой не е търсил "Възраждане"

От "Да, България" обявиха, че ПП-ДБ няма проблем с подписите за вота на недоверие срещу завладяната държава.

Във връзка с офертата на лидера на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов да си разменят подписи за вотове на недоверие, Мирчев отговори: "Кой му е искал подписите. Ние не сме искали на Костадинов подписи. По отношение на безводието, това е огромен проблем, той не се решава с празно политическо говорене или отсъствие от зала", каза Мирчев.

Той отбеляза, че безводието и корупцията, която го поражда, също е част от завладяната държава и е от вота на недоверие на ПП-ДБ.