На комисия: Мнозинството в парламента с първи стъпки за 100% машинен вот

Членовете на правна комисия в 52-ото Народно събрание гласуваха на първо четене за връщане на изцяло машинния вот. Управляващите от "Прогресивна България" са си поставили срок до края на юли промените в изборното законодателство да бъдат факт. Депутатите от правна комисия разгледаха общо шест законопроекта за промени в Изборния кодекс - основното беше на "Прогресивна България". Законопроекти обаче бяха внесли и от "Продължаваме промяната", "Демократична България", един имаше от "Възраждане" и два на ДПС. Един законопроект на ДПС и този на "Възраждане" обаче бяха отхвърлени.

Промените идват в навечерието на президентските избори тази есен.

Машинният вот

"Прогресивна България" са предложили пълно възстановяване на машинния вот.

"Натрупа се достатъчно опит за гласуване с машини от страна на избирателите. На последните проведени парламентарни избори повече от 1,5 млн. от избирателите са гласували машинно, което означава, че това са около 51,6%", обясни шефката на Правна комисия и депутат от партията на Радев проф. Янка Тянкова. ОЩЕ: ПП предупредиха, че Радев връща в ДАНС човека, бойкотирал машинния вот (ВИДЕО)

Предложение за 100% машинен вот имат и "Продължаваме промяната" и "Демократична България", но и проруската "Възраждане", която го формулира като отпадане на хартиеното гласуване.

От ГЕРБ не са внесли предложения за изменения в Изборния кодекс, но са озадачени кое налага отваряне на изборното законодателство точно сега. "Управляващите са посочили, че в годините назад многократно е отварян законопроектът непосредствено преди избори. Аз се опитам, тъй като предстоят президентски избори - за това ли бързате, дами и господа управляващи да правите толкова грандиозни промени?", заяви депутатът Красимир Терзиев от ГЕРБ.

От партията на Борисов не виждат подобряване на законодателния подход, а масово налагане на ограничения. "Какво визирам - първото такова и основно, което няма да подкрепим - частта с премахване на възможността за хартиено гласуване", добави депутатът. Той обърна внимание, че 49% са гласували на хартия и управляващите искат да отнемат възможността за избор на близо 1,5 млн. души как да гласуват.

От "Продължаваме промяната" обърнаха внимание, че не всички са имали избор да гласуват с машина, особено в секциите с под 300 души.

Елена Нонева от "Прогресивна България" също направи реплика като каза, че твърденията на ГЕРБ са неоснователни. "Сега е моментът, в който трябва да се разглежда Изборния кодекс, защото това е един въпрос, който не търпи отлагане и той няма нищо общо с предстоящите президентски избори", заяви тя.

От ГЕРБ пък отвърнаха, че 50% от гласовете за "Прогресивна България" са от хартия, т.е. че половината от присъстващите от мнозинството са избрани с хартия.

ДПС се обявиха за машините, но отчетоха, че тези в България са компрометирани. Те представиха тезата си за оптически сканиращи устройства - машини, които се ползват в САЩ. "Хубавите машини не позволяват ала-бала", добави Хамид Хамид от ДПС.

Велислав Величков репликира дали партията с ала-бала е била ГЕРБ, защото все тя е била първа сила по това време. Хамид го призова да чуе записите на Радостин Василев за "Продължаваме промяната". Депутатът от ДПС призова същото и Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната", който пък посочи, че няма да забрави Мустафа Карадайъ с два протокола, които са били единствените доказателства, че машините са компрометирани, като разминаването е било с един глас. "Всичко друго бяха едни опорки", добави още той, изтъквайки, че едни от най-тежките порочни практики са от коалицията ГЕРБ-ДПС.

От "Демократична България" обявиха, че ще подкрепят всички законопроекти в подкрепа на машинния вот. "Защо считам, че гласуването с машини и машинното отчитане на резултатите нито ограничава правата, нито затруднява българските граждани. Напротив - улеснява изборния процес и отчитането на резултатите", добави Надежда Йорданова. ОЩЕ: Българите са го решили на своеобразен референдум: ГЕРБ искат да остане смесеното гласуване (ВИДЕО)

Гласуването извън страната

Заради общественото недоволство от партията на Радев искат отпадане на ограничението за страните извън ЕС. Нещо, което са предложили от "Демократична България", "Продължаваме промяната" и ДПС.

От "Прогресивна България" обаче искат отпадане на избирателен район "Чужбина", докато идеите на "Продължаваме промяната" са в посока пълноценен МИР извън страната, т.е. да има отделни кандидатски листи. Те смятат, че непълноценното създаване на район "Чужбина" е създало усещане, че те ще имат свои народни представители, а това не се е случило.

Против отпадането на район "Чужбина" се обявиха и от "Демократична България".

Агитацията на друг език

От ДПС имаха и законопроект, с който искаха отпадане на ограничението по отношение на уседналостта за местни и европейски избори и на забраната за агитация на друг език в рамките на предизборните кампании, но той беше отхвърлен.

Призив за това отправиха от "Прогресивна България", тъй като според тях българските граждани имат задължение да знаят български език.

От "Продължаваме промяната" не виждат причини за отмяна на уседналостта и ще гласуват против този законопроект. Те са категорично против кампания на чужд език. ОЩЕ: Промените в ИК: ДБ няма да подкрепи отпадането на район "Чужбина" (ВИДЕО)