Надежда Йорданова: Ще бъдем опозиция, но не и страничен наблюдател

30 април 2026, 10:59 часа 201 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ние уважаваме вота на българските граждани и ще заемем отреденото ни място на опозиция, но няма да бъдем страничен наблюдател. От нас може да се очаква конструктивен тон, но не и удобна тишина", каза Надежда Йорданова от "Да, България" в декларация за старта на 52-ото Народно събрание. Йорданова подчерта, че "Да, България" ще дава подкрепа на всяка мярка, която модернизира държавата, запазва европейската посока и повишава благосъстоянието на хората.

"Гражданите не поискаха държавата просто да освежи изкъртената си фасада, а край на модела на завладяната на държава, на институциите, които служшат на силните вместо на гражданите, където един закон е бухалка, а за други чадър. 

Свръхзадачата на 52-ото НС

Според нея мандатът на 52-ото Народно събрание има свръхзадача - демонтаж на модела Борисов- Пеевски.

"Това е модел, който задушава страната", заяви Йорданова. 

По думите й това не е мандат за безконтролност и нова недосегаемост, при която едни корупицонни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други. 

"Първите тестове ще бъдат ясни - действията за гарантиране на независимостта на съдебната власт, отчетността на прокуратурата, реформирането на службите, работещите регулатори и плуралистичната и свободна медийна среда. Законността е ключът към разграждането на този модел", добави още Йорданова. 

Тя призова и за план за демонтаж на модела.

Целите на "Да, България"

"Да, България" обещаха да работят за избор на нов ВСС, където да не попаднат зависими хора, а личности, които имат гръбнак. От формацията ще предложат мораториум върху ключови кадрови решения на настоящия ВСС, ще настояват за ревизия на имотното състояние по върховете на съдебната система и разплитане на схемите около джуджета и нотариуси. 

Според Йорданова мерките по "Магнитски" трябва да започват да се прилагат, а държавната охрана да спре да бъде символ на политически статус. Тя заговори и за законодателна промяна и незабавна ревизия на основанията на НСО. "Това означава сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски", добави Йорданова. 

Ключов приоритет на "Да, България" е икономика на почтените правила.

Деница Китанова Отговорен редактор
ВСС съдебна реформа Надежда Йорданова 52 Народно събрание
