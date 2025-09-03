Надяват се на подкрепа от цялата опозиция: ПП с подробности за вота на недоверие (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме пормяната" Асен Василев силно се надява всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента. Той разкри, че темата на вота вече е ясна и се съгасува с МЕЧ и АПС. "Това е завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия за българските граждани, а именно виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите", обяви Василев.

Той отбеляза, че последните три години не е имало проблем с държавните финанси и доходите и пенсиите са се увеличили. "Това се постига с добро финансово управление и когато ограничиш краденето. Ако нямаха тези 4 млрд. лв. сега да ги сагат в ББР, нещата щяха да са доста по-спокойни", смята още Василев. Той даде пример с "Булгартабак", които не си връщат дълга към държавата.

Причината за високите цени

Асен Василев отбеляза, че цените се вдигат най-вече заради административни решения. "Цената на електроенергията е административно решение на КЕВР, тази година се е вдигнала с над 13%. Ние минахме през енергийна криза и цената на електроенергията се вдигаше по-малко, отколкото се вдигна тази година, когато няма енергийна криза. Цената на водатасе е видгнала, въпреки че много места са без вода", заяви Василев. Той изброи още цените на тол таксите и на винетките.

Според него правителството "иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, защото не им стигат парите за крадене".

Попитан дали инфлацията ще се отрази на приемането на България в еврозоната, той каза, че се гледа инфлацията към момента на решението, а то вече е взето. ОЩЕ: За БСП вотовете на недоверие само блокирали работата. Искат "парламентът да е дом на гражданите"