За БСП вотовете на недоверие само блокирали работата. Искат "парламентът да е дом на гражданите"

"Инфлацията натиска семействата, бизнесът търси предвидимост, безводието се превърна в проблем, тук е ролята на управляващото мнозинство да е фокусирано. БСП е част от съвместно управление и ще е двигател за социална справедливост и защита на гражданите. Нека тази сесия бъде белязана от работа, а не от блокажи".

Това заяви от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група на БСП и зам.-председател на парламента Драгомир Стойнев по време на първото заседание от есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание. На старта на новия политически сезон Стойнев изреди задачите пред формацията - да са гарант защита на потребителите от спекулативните цени и монополни практики, да подкрепят българската икономика и работещите хора чрез политики и инвестиции, да укрепят социалната държава, достойни доходи, сигурност за възрастните хора.

В декларация от името на групата той постави като акцент, че "овладяването на политическата криза е само един етап от усилията" и че вече е време за следващия етап. "Виждаме го към връщане към правилата - на парламентарната демокрация, към ясните принципи за управление. Само така ще възстановим доверието в парламента и ще върнем доверието между обществото и политиката. Тази пропаст между гражданите и техните институции е една от опасните тенденции, които трябва да затворим чрез следване на правила, повече прозрачност и отчетност, и политики, които хората усещат. Само така ще докажем, че парламентът е дом на гражданите, а не поле за политически боричкания", заяви Стойнев.

И още - от "БСП – Обединена левица" отбелязаха, че есенната сесията се открива в обстановка на сериозни предизвикателства - политически, социални и икономически. "Това, което постигнахме след години на безвремие е, че у нас има работещо правителство и устойчиво парламентарно мнозинство", заяви още Драгомир Стойнев. Той подчерта, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие. "Те не донесоха решение, а само блокираха работата на НС. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има и друг път на диалог, сътрудничество, но и на конкретни решения. Икономическата ситуация у нас изисква отговорни решения", посочи той.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
