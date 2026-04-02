Натиск върху избиратели, зависимости и слаб контрол: Тежката диагноза на ОССЕ за изборите у нас

Доклад на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за предсрочните парламентарни избори в България изважда на повърхността добре познати проблеми – купуване на гласове, натиск върху избиратели, слаб контрол върху онлайн кампанията и дълбоко недоверие в изборния процес. Междинният доклад на мисията на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) очертава картина на избори, провеждани в условията на продължаваща политическа нестабилност и поляризация. Вотът на 19 април ще бъде осми поред от 2021 г. насам – фон, който според мисията сам по себе си поставя под въпрос устойчивостта на политическата система у нас.

Купуване на гласове

Сред най-сериозните констатации са сигналите за купуване на гласове и т.нар. контролиран вот, особено в уязвими социални групи. Наблюдателите посочват и случаи на натиск и сплашване на избиратели, най-вече в по-малки населени места – проблем, който остава хроничен за българските избори.

В същото време онлайн кампанията се развива в почти нерегулирана среда. Социалните мрежи не попадат под същите правила като традиционните медии, а прозрачността на политическата реклама остава ограничена. Според доклада липсват ефективни механизми за контрол върху дигиталната агитация и финансирането ѝ, което отваря врата за дезинформация и непрозрачно влияние.

ОССЕ отбелязва и друг сериозен проблем - съмненията в независимостта на прокуратурата, които според събеседници на мисията влияят върху начина, по който се разглеждат сигналите за изборни нарушения. Наред с това общественият дебат остава силно белязан от недоверие между политическите играчи и от опасения за честността на вота.

Парите за избори

В доклада се посочва, че кампанията вече е в разгара си, а водещите послания се въртят около корупцията, олигархията, икономиката, енергетиката и съдебната власт. Властите са предприели мерки срещу изборните нарушения, натиска над избиратели, дезинформацията и външното влияние, но според част от събеседниците на мисията е нужна по-добра координация, особено по отношение на хибридните заплахи и онлайн кампаниите.

Един от най-чувствителните изводи в доклада е свързан с финансирането на кампанията и рекламата в интернет. ОССЕ отбелязва, че и сега няма изискване разходите по кампанията да се декларират преди изборния ден, а прозрачността остава проблем, особено при онлайн рекламата и агитацията от трети страни.

Докладът обръща внимание и на медийната среда. Според наблюдателите продължават тревогите за политическо и икономическо влияние върху медиите, намеса в редакционната независимост и автоцензура. Към това се добавят и недостатъчната защита срещу т.нар. "дела шамари", както и увеличаващите се случаи на сплашване на журналисти.

Наблюдателите отбелязват, че правната рамка е била многократно променяна през последните години, но въпреки това остават нерешени редица слабости. Част от предишните препоръки на ОССЕ така и не са изпълнени.