Правителството на Гюров:

Натиск върху избиратели, зависимости и слаб контрол: Тежката диагноза на ОССЕ за изборите у нас

02 април 2026, 17:00 часа
Снимка: БГНЕС
Доклад на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за предсрочните парламентарни избори в България изважда на повърхността добре познати проблеми – купуване на гласове, натиск върху избиратели, слаб контрол върху онлайн кампанията и дълбоко недоверие в изборния процес. Междинният доклад на мисията на Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) очертава картина на избори, провеждани в условията на продължаваща политическа нестабилност и поляризация. Вотът на 19 април ще бъде осми поред от 2021 г. насам – фон, който според мисията сам по себе си поставя под въпрос устойчивостта на политическата система у нас.

Купуване на гласове

Сред най-сериозните констатации са сигналите за купуване на гласове и т.нар. контролиран вот, особено в уязвими социални групи. Наблюдателите посочват и случаи на натиск и сплашване на избиратели, най-вече в по-малки населени места – проблем, който остава хроничен за българските избори.

В същото време онлайн кампанията се развива в почти нерегулирана среда. Социалните мрежи не попадат под същите правила като традиционните медии, а прозрачността на политическата реклама остава ограничена. Според доклада липсват ефективни механизми за контрол върху дигиталната агитация и финансирането ѝ, което отваря врата за дезинформация и непрозрачно влияние.

ОССЕ отбелязва и друг сериозен проблем - съмненията в независимостта на прокуратурата, които според събеседници на мисията влияят върху начина, по който се разглеждат сигналите за изборни нарушения. Наред с това общественият дебат остава силно белязан от недоверие между политическите играчи и от опасения за честността на вота.

Парите за избори

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В доклада се посочва, че кампанията вече е в разгара си, а водещите послания се въртят около корупцията, олигархията, икономиката, енергетиката и съдебната власт. Властите са предприели мерки срещу изборните нарушения, натиска над избиратели, дезинформацията и външното влияние, но според част от събеседниците на мисията е нужна по-добра координация, особено по отношение на хибридните заплахи и онлайн кампаниите.

Един от най-чувствителните изводи в доклада е свързан с финансирането на кампанията и рекламата в интернет. ОССЕ отбелязва, че и сега няма изискване разходите по кампанията да се декларират преди изборния ден, а прозрачността остава проблем, особено при онлайн рекламата и агитацията от трети страни.

Докладът обръща внимание и на медийната среда. Според наблюдателите продължават тревогите за политическо и икономическо влияние върху медиите, намеса в редакционната независимост и автоцензура. Към това се добавят и недостатъчната защита срещу т.нар. "дела шамари", както и увеличаващите се случаи на сплашване на журналисти.

Наблюдателите отбелязват, че правната рамка е била многократно променяна през последните години, но въпреки това остават нерешени редица слабости. Част от предишните препоръки на ОССЕ така и не са изпълнени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
ОССЕ Изборен кодекс Купуване на гласове контролиран вот предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес