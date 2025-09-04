ПП-ДБ искат оставката на Зафиров: Белобрадова с призив за реакция от ГЕРБ

"Настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай. Росен Желязков в качеството му на министър-председател предлага както състава на Министерски съвет, така и неговите правомощия. Дори премиерът да не е бил предварително запознат с обстоятелствата около присъствието на г-н Зафиров на парада, самият факт, че друг член на кабинета г-н Иван Иванов също е присъствал на събитията в Китай, налага ясно поемане на отговорност, каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Елисавета Белобрадова във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай.

Според нея, ако Росен Желязков и ГЕРБ не изразят категорична позиция - може с пълно основание да се приеме, че това е официалната политика на кабинета, за която те носят пълна отговорнст.

"В случай, че ГЕРБ продължат да защитават г-н Зафиров, тяхната геополотическа позиция ще бъде срамна и осъдителна, но най-вече напълно безпринципна", смята Белобрадова.

Кой отговаря за посещенията на Зафиров?

Беробрадова обясни, че ПП-ДБ са задали редица въпроси към самия Зафиров и към премиера Росен Желязков във връзка с визитата в Китай.

"Първдоначално въпросът ни беше върнат от председателя с аргумент, че е твърде обширен, след като го разделихме на четири части, че въпросите за местонахождението му не попадат в неговия ресор. Впоследствие получихме и второ писмо от Киселова, което беше върнато питането на Желязков с аргумента, че не съвпада с неговия ресор", каза Белабрадова.

По думите й единственият човек, който отговаря за това къде е Зафиров, се оказва външният министър Георг Георгиев.

"Не може министър-председателят да твърди, че Атанас Зафиров в качеството си на вицепремиер не носи отговорност за това, че позира на снимка с Владимир Путин и че това няма никаква връзка с официалната позиция на държавата", смята Белобрадова.

Според нея това правителство упорито демонстрира, че България няма национален интерес, единственият приницп, който се следва да се целува ръката на всеки международен субект, който я подаде.