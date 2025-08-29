"Не се притеснявам от случая с Паскал": Асен Василев за Аферата "Митници"

Не, по случая с Никола Николов – Паскал, няма от какво да се притеснявам. Не го познавам. Това име не ми говори нищо. Никаква информация не съм имал за този канал докато бях министър на финансите. Това са политически атаки срещу нас. Ако имаше нещо, отдавна щеше да е доказано. Петя Банкова седя 7 месеца в ареста и след това каза, че е дала показания под натиск. Това са похватите на КПК. В момента няма неутрална комисия. Това каза председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

Според нето това ще е една от причините за тежката политическа есен и една от причините поради която няма да получим пари по ПВУ. „Записано е, че трябва да има неполитическо ръководство на комисията, а тази процедура е опорочена и какво виждате трима от кандидатите са политически лица“, каза той.

Попитан невинни ли са Петя Банкова и Живко Коцев, Василев отговори, че е работил само с Банкова. „Когато тя стана шеф на Агенция „Митници“ започна кадрови промени и след това я сготвиха. Именно защото разбута тези контрабандни канали“, обясни Василев. За Коцев той не каза нищо.

„Всички тези атаки са политически, за да не говорим за важните неща в държавата. Изгубихме 10 минути ефирно време, за да говорим за тези неща, а не за това как ще ограбят българските граждани“, аргументира се председателят на ПП.