"Не сме дали невярна информация": Митов няма да подаде оставка заради побоя в Русе

Сериозно ли е да се подава оставка, при положение, че ние не сме дали невярна информация. Така министърът на вътрешните работи Даниел Митов отговори на въпрос ще си подали ли оставката след инцидентът с пребития шеф на полицията в Русе. "За съжаление за пореден път трябва да отговаряме на конспиративни теории по ясен казус, но за съжаление политическата среда е такава - всеки търси девиденти", коментира той на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

Митов коментира появилите се версии в медийното пространство, че първи посяга съседът на директора на русенската полиция.

"Политическите сили се занимават да твърдят това, което не е вярно", каза той.

И попита: "За какво е излъгало МВР, едно нещо ми дайте, за което МВР е излъгало".

"Понеже се твърди за много версии, тези версии не са на МВР, това са версии на сайтчета, тролове. Високата температура на говорене в последните години, рушат доверието в институциите. Директорът е индикирал че е полицай, тогава в последвала репликата "не ме интересува кой си, аз си искам личното пространство", обясни силовият министър.

Той благодари на синдикатите на полицията за позицията, в която остро осъждат нападението над Кожухаров.