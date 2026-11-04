Няма да краде от пенсиите: Радев с важни новини за доходите и цената на парното и тока

"Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите на българските граждани чрез втория пенсионен стълб. Време е някои политици да осъзнаят, че предизборната кампания приключи, а с нея е редно да приключат и манипулациите", каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание във връзка с информацията на опозицията, че правителството планира да посегне частично на втория пенсионен стълб, за да покрие дефицита в бюджета.

Новини за цените на парното и тока

Премиерът обърна внимание на цената на газа, както и тези на парното и тока. Той подчерта, че КЕВР е независим регулатор и за разлика от други - неговото правителство не се меси в работата му.

"Преди дни КЕВР увеличи цената на газа за месец ноември с 32%, въпреки чувствителното увеличение регулаторът взе решение да не се увеличават цените на парното и тока за битовите потребители до края на отоплителния сезон. Въпреки това увеличение цената на газа за България остава с близо 40% по-ниска от европейския борсов индекс TTF", обясни Радев. ОЩЕ: Министерството на финансите отговори на скандала с втория пенсионен стълб

След финансовия разгул: Радев обеща бюджетна дисциплина

Министър-председателят заяви, че за разлика от манипулациите точно преди официалното обявяване на бюджета за 2027 г. са излезли трите одитни доклада на Сметната палата със съкрушителна диагноза за предишни управления.

"Финансов разгул, счетоводни трикове, бюджетен дефицит за 2025 много над 3% реален, но прикрит, за да може да влезем в Еврозоната. Огромни натрупани, неразплатени задължения, които се стовариха за бюджета на 2026 г. и ще продължават да тежат на бюджета за 2027 г.", заяви Радев.

Той обърна внимание, че правителството предприема решителна крачка към възстановяване на бюджетната дисциплина и преодоляване на наследения свръхдефицит.

"Към изпълнение на поетите ангажименти за повишаване на доходи и пенсии, за подкрепа на децата, семействата, учениците, студентите, младите лекари и социално слабите", добави още министър-председателят. ОЩЕ: Дано да е фалшива новина: КНСБ и АИКБ за вноските за пенсии. Натиск за компенсации за бизнеса заради газа