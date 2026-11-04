ЕК е отказала: Мирчев обясни как планът на Радев за пенсиите се е провалил

"Премиерът Радев твърдеше, че е в Брюксел в много тежка битка за социалните права на българите и за пенсиите. Всъщност той се е опитвал да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицита в бюджета, а ЕК е защитавала интереса на българите и на българските пенсионери. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по време на брифинг в парламента. Според него благодарение на ЕК и на "Демократична България" това нещо е предотвратено.

От "Демократична България" са изпратили писма до Министерство на финансите и до ЕК, за да изискат цялата кореспонденция и според тях ще се види как лично лично Гълъб Донев предлага на ЕК това решение.

"Надяваме се до петък, когато е блиц-контролът в парламента, г-н Донев да намери тази кореспонденция, да я предостави на българските граждани и да излязат от ПБ и да обявят официално, че са излъгали. В противен случай, ще го направим ние. Оказва се, че ЕК доста по-бързо отговаря на наши запитвания, отколкото българското правителство", каза още Мирчев.

Компенсациите за бизнеса заради тока

"Българското правителство под предлог, че защитава цената за крайните потребители на регулирания пазар на ток, спира да изплаща компенсациите на бизнеса. Какво означава това - високата цена на тока за един фризьорски салон, за едно малко магазинче, която вече е два-три, четири пъти по-висока, автоматично ще се отрази в цените за крайните клиенти", обясни Мирчев.

Той призова правителството да попълни Фонда за гарантиране на електроенергийната система с парите от централите на Ковачки. "Стотици милиони евро отиват за централите на Ковачки. Ако тези пари се върнат в бизнеса като компенсации, инфлацията няма да се повишава, тъй като цените няма да бъдат повишавани заради високите цени на тока", добави Мирчев.