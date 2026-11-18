"Вие видяхте, че бяхме отворени към това наши съюзници и партньори да дойдат на място със съответен експертен екип. Те все още правят такъв тип оценки. Не знам дали все още са на място или не. Това, което аз имам като информация, не дава категоричност на данните, които те имат, в която и да е посока. Иначе ние много ясно казахме, че това е резултат от продължаващата война на Русия в Украйна". Така външният министър Велислава Петрова - Чамова отговори на въпрос във връзка с атаките в Черно море.

Припомняме, че от самото начало държавата отказва да каже, че те идват от Русия.

"Откъде точно идва конкретният източник, е въпрос на експертна оценка, която все още няма доказателствата, които да дадат възможност да се каже от кой точно е ударът", каза Петрова-Чамова.

Европейската интеграция на Северна Македония и Сърбия

Външният министър заяви, че България никога не е имала и със сигурност в контекста на настоящото правитество няма позиция, в която безусловно подкрепя, която и да е страна за ЕС.

"Условия има, те са ясно заявени в преговорния процес и преговорната рамка. За всички страни добросъседските отношения са част от условията и това ще е факт, независимо какво ще е правителството в Сърбия или в Северна Македония", каза Чамова. ОЩЕ: "Щях да унищожавам дроновете": Борисов за ударените кораби в Черно море (ВИДЕО)