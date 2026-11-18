Три законопроекта за ограничаване на рекламата на хазарт бяха приети единодушно на първо четене в парламента. Предложенията са на Министерския съвет, "Продължаваме промяната" и "Демократична България", като всички парламентарни групи подкрепиха промените. Въпреки широкото съгласие обаче предстои да бъдат изчистени редица спорни текстове и изключения преди окончателното гласуване.

Депутатите се очаква да започнат работа по общ законопроект още следващата седмица, като в обсъжданията ще бъдат включени и засегнатите страни. Основният въпрос е доколко ограниченията ще бъдат всеобхватни, тъй като вече се появиха съмнения, че някои форми на реклама, особено в интернет и спорта, ще останат разрешени. Още: "Забрани за цялата дигитална рекламна екосистема в България": КРИБ обясни защо забраната на хазартната реклама е опасна

Какво предвиждат законопроектите

Правителственият проект предвижда увеличаване на тримесечния данък за игралните автомати от 800 лв. на 600 евро, за игралните маси - от 22 000 лв. на 13 000 евро, а за друго игрално оборудване - от 5000 лв. на 3000 евро. Предвижда се също чуждестранните онлайн оператори да имат място на стопанска дейност в България.

В проекта се допуска ограничено присъствие на търговски марки на хазартни оператори при спонсориране на спортни клубове, федерации, сдружения и организации.

Предложенията на "Продължаваме промяната", внесени от Венко Сабрутев, предвиждат по-строги забрани за реклама по телевизията, радиото, в интернет и социалните мрежи, както и върху държавна и общинска инфраструктура. Предвиждат се санкции за заобикаляне на ограниченията и допълнителни мерки срещу достъпа на непълнолетни до пунктовете за залози.

Сабрутев припомни трагедията в Исперих, при която баща отне живота на двете си деца и на себе си, като посочи хазартната зависимост и натрупаните дългове като част от причините за случилото се. Според него масираната реклама е сред основните фактори за популярността на хазарта сред различни възрастови групи. Още: Асен Василев: Има вратички за рекламата на хазарт, ще предложим пълна забрана

"Една от причините хазартът да е толкова популярен сред млади и възрастни, това е масираната реклама - вие виждате, тя е навсякъде около нас", заяви депутатът.

От "Демократична България" настояват за пълна забрана на рекламата на хазарт и премахване на съществуващите изключения. Проектът, представен от Божидар Божанов, предвижда още забрана за зареждане на сметки за онлайн залози чрез кеш терминали, преди да бъде установена самоличността на потребителя, както и ограничения за залагането с криптоактиви.

Предвижда се НАП да следи постоянно за незаконна реклама, а големите онлайн търсачки да нямат право да показват резултати за хазартни оператори без действащ лиценз.

"Ясно е на всички български граждани, че хазартът е епидемия, че хазартът е тумор. И затова първата наложителна и закъсняла стъпка е да забраним изцяло рекламата на хазарт", заяви Божанов. Той предупреди, че между първо и второ четене трябва да бъдат затворени всички възможни вратички, включително чрез продуктово позициониране и външна или онлайн реклама. Още: Пълна забрана на рекламата на хазарт, но не точно: Всичко в новия законопроект на кабинета "Радев"

Спорът за изключенията и онлайн рекламата

Въпреки единодушната подкрепа депутатите очертаха различия по конкретните текстове. От "Възраждане" подкрепиха законопроектите, но обърнаха внимание, че рекламата на хазарт все пак ще остане възможна върху спортни съоръжения и екипи.

Цончо Ганев посочи, че стадионите и спортните обекти могат да продължат да бъдат брандирани с реклами на хазартни оператори, а фасадите на казината да запазят възможността за рекламни площи.

Димо Дренчев също постави под съмнение ефективността на ограниченията и разкритикува включването на разпоредба за забрана на плащанията в брой между строителни фирми в законопроекта за хазарта.

"Не му е тук мястото, много добре го знаете. Ужким тази практика да се вкарват в преходни и заключителни разпоредби едни закони за някакви неща, касаещи съвсем други сфери на публичната дейност, трябваше да спре, но ето че отново виждаме такова нещо", заяви той.

От дебатите стана ясно още, че пълна забрана на онлайн рекламата може да се окаже технически трудно изпълнима. Управляващите от "Прогресивна България" също допускат промени в първоначалните си предложения за облагането на физическите игрални зали.

Александър Симидчиев от ДБ посочи, че за три години оборотът на хазартните оператори е нараснал с близо 50%, нетната им печалба е надхвърлила 1 млрд. евро, а над 50 000 души са вписани в регистъра на хазартнозависимите. По думите му реалният брой на хората със зависимост вероятно е значително по-голям.

"Най-евтината мярка е превенцията - рекламата не е информация, а покана", заяви Симидчиев.

Промени в данъците и ограничения за пунктовете

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" определи и трите законопроекта като стъпка в правилната посока. Той призна, че предложената забрана не е напълно всеобхватна, тъй като се запазват изключения за спорта. Още: Край на рекламата на хазарта: Божанов похвали ПБ, че работи с опозицията, оплака се от атаки

"Не искаме да закрием професионалния спорт у нас", обясни Проданов, като обеща ограниченията да сложат край на натрапчивите билбордове и неонови реклами.

Първоначалните предложения на управляващите включват и промяна в облагането на наземния хазарт, така че той да бъде третиран подобно на онлайн операторите - с 20% такса върху разликата между получените залози и изплатените печалби. В парламента обаче Проданов допусна вместо единна ставка да бъде обсъдена прогресивна система на облагане.

Отделно се подготвят ограничения за пунктовете за залози, които в момента могат да бъдат посещавани и от непълнолетни, а местоположението им не е ограничено спрямо училищата. Според Проданов Министерството на младежта и спорта е изразило притеснения, че новите правила могат да засегнат и обекти на държавното тото. Този въпрос също ще бъде обсъден при изготвянето на общия законопроект.

От "Възраждане" разкритикуваха и включването на забрана за плащания в брой между строителни фирми в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта, като посочиха, че тя няма пряка връзка с темата за хазарта.