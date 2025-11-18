Студио Actualno:

Нова атака: Радев оставил "Шкодата" за сметка на чисто нови скъпи джипове, твърди Калин Стоянов (ВИДЕО)

Бившият вътрешен министър и понястоящем острие на "ДПС-НН" Калин Стоянов публикува видео, за което твърди, че показва кортежа на държавния глава Румен Радев. На кадрите се вижда чисто ново скъпо возило, за което Стоянов твърди, че е чисто ново BMW X7, съпровождано от два високопроходими джипа, а от "Шкодата" нямало и помен.

"Както отбелязах преди време, разединителят на българското общество Румен Радев използва специално закупена „Шкода“ само и единствено пред камери и публика, на предварително подбрани мероприятия. В останалите случаи се вози в лъскави лимузини и високопроходими луксозни джипове, в което само по себе си няма нищо лошо, тъй като му се полага по закон, но е крайно време този фарс и PR акция да приключат. В момента Радев манипулира гражданите, представяйки се като „човек от народа“, а реалността е друга - откровен популизъм", пише бившият вътрешен министър, без да отбелязва на какви коли се вози неговия лидер Делян Пеевски.

По думите на Стоянов видеото е заснето в неделя (16.11.2025 г.) вечерта, около 19:30 часа, на автомагистрала „Тракия“, непосредствено преди София.

"Между другото, нали именно Радев е този, който ежедневно говори за погазване на закона, за злоупотреби и други подобни фрази? Би било добре, докато критикува, да обърне внимание на своите съветници, секретари и определени лица от президентската администрация, които продължават ежедневно и НЕрегламентирано да използват автомобили и шофьори на НСО. Да, слязоха от луксозните лимузини, но веднага се метнаха на други автомобили на НСО, надявайки се, че никой няма да ги забележи, тъй като са по-стари и от по-нисък клас. Номерата им може да минават пред хората, но не и пред тези, които денонощно ги обслужват", пише още ексвътрешният министър.

