Иран: Когато въоръжени жени и деца пазят контролно-пропусквателни пунктове

В Иран все повече въоръжени жени и деца застават на контролно-пропусквателните пунктове на ключови точки. Революционната гвардия и „Басидж“ междувременно разрастват програмите си за обучение и мобилизиране, като включват в тях и цивилни граждани. Това пише в специален анализ за Actualno.com журналистът и международен анализатор Мохамед Халаф, който наблюдава процесите в Близкия изток.

🪖 A military training center has opened in central Tehran — Iran is preparing 1,000 battalions At the new facility, military personnel and volunteers are being trained in weapons handling, air-defense systems, obstacle courses and VR-based combat exercises. Basij official Ali Kowsari said 1,000 battalions are being prepared for training, with the program set to expand to other provinces next week. The training includes urban defense, reconnaissance, rescue operations, small arms, drones and portable air-defense systems. According to Kowsari, those who complete more advanced levels of training could be deployed to operational areas if necessary. Iranian officials say the program is intended to prepare for the possibility of another attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026

Отбранителните и военни подготовки в Иран вече не се ограничават само до редовните въоръжени сили. Революционната гвардия и полувоенните сили „Басидж“ разширяват програмите си за обучение и мобилизация, като включват в тях и граждански групи, сред които жени и младежи, в момент, когато нарастват опасенията от разширяване на конфликта със Съединените щати. Тази тенденция се проявява в учения по използване на оръжие и изразяване на доброволци на контролно-пропускателни пунктове, което отразява по-голямо присъствие на военните и системите за сигурност в ежедневието на иранците - ОЩЕ: Нетаняху към ОАЕ: Иран пак почна да се стреми към ядрени оръжия. Преговорите за мир са в застой

Al-Hurra цитира Националния съвет на иранската съпротива – иранска опозиционна група – по повод снимки и видеоклипове, на които се виждат жени, обучаващи се в използване на оръжие, както и деца на контролно-пропусквателни пунктове, за да бъдат редом с членове на "Басидж" и Иранската революционна гвардия, които Вашингтон класифицира като терористични организации.

В един от клиповете една жена се обучава как да използва автомат "Калашников", както и как да го разглобява и сглобява отново. В други кадри се виждат деца на контролно-пропускателни пунктове в присъствието на членове, лоялни към Революционната гвардия и "Басидж".

Тези кадри не поясняват дали участниците в тези дейности са подготвени за бой, но показват разширяването на участието на цивилни лица в учения и задачи, свързани със сигурността, на фона на напрежението с Израел и САЩ.

От години иранският режим разчита на Революционната гвардия и "Басидж" за вътрешната сигурност и мобилизацията, а тези кадри сочат, че тази роля се разширява и обхваща по-широки слоеве от обществото.

Доброволческа кампания

През март иранските власти обявиха доброволческа кампания под името „Бойци за отбрана на родината в името на Иран“ и отвориха регистрацията за лица на възраст 12 години и нагоре, според официални изявления и публикувани материали, с които Al-Hurra, се запозна.

"Амнести Интернешънъл" заяви, че е проверила 16 снимки и видеоклипове, публикувани от 21 март насам, на които се виждат деца, носещи автомати "Калашников" или стоящи редом с членове на Революционната гвардия на контролно-пропусквателните пунктове, в патрули и на военни събирания в Техеран, Мешхед и Керманшах.

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Система за набиране на непълнолетни

Според организацията някои деца са участвали в патрули, контролно-пропусквателни пунктове и логистични задачи. Организацията предупреди, че включването на деца под 15-годишна възраст във военни дейности може да представлява сериозно нарушение на международното хуманитарно право.

Но характерът на участието на децата не винаги е ясен. Иранският адвокат Хусейн Раиси заяви пред Al-Hurra, че това не представлява официална система за набиране на непълнолетни, но добави, че децата не са далеч от дейностите, свързани с военната система.

Раиси казва, че "Басидж" има организирано присъствие в училищата, където ученици и непълнолетни участват в тренировки и дейности под мотото "готовност за отбрана". Според него тези дейности имат за цел да насърчат някои ученици да се присъединят в бъдеще към "Басидж" или Революционната гвардия, за да засилят присъствието на тези институции в обществото.

Раиси описа кампанията като "част от пропагандата и част от обучението", като посочва, че включването на деца в нея служи също така на социалните и политическите цели на режима.

Що се отнася до жените, тяхното участие се представя по различен начин. В клиповете, с които разполага Al-Hurra, се виждат жени и момичета, които се обучават за използването на оръжието – от начина на носене до разглобяването и сглобяването му.

Властите ще представят тези тренировки като част от подготовката на населението за отбрана на страната. Но Раиси счита, че те имат и пропаганден аспект, целящ да покаже, че иранското общество във всичките му слоеве е готово за сблъсък. Той каза: "Жените, децата, възрастните хора и другите са готови да се сражават".

Тези картини не означават непременно, че участващите жени ще станат бойци, но те показват разширяването на обхвата на обучението и мобилизацията към по-широки групи от гражданското население.

Включването на деца придобива още по-сериозен характер, когато се разгледат инцидентите на терен. През миналия април 11-годишно момче беше убито, докато беше в компанията на баща си, член на "Басидж", на контролно-пропускателен пункт в Техеран.

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Амнести Интернешънъл

Според документация на Амнести Интернешънъл властите са признали, че детето Али Реза Джафари е било убито "по време на служба", след като охранителен пост е бил атакуван с дрон.

Раиси счита, че воденето на деца на контролно-пропусквателните пунктове отразява мащаба на ролята, която мрежите на „Басидж“ играят в семействата и обществото, и казва, че някои семейства включват децата си в тези дейности като израз на лоялност или привързаност към тези институции. Той обаче предупреждава, че присъствието на деца в пунктовете за контрол може да ги изложи пряко на риск от нападения, насочени срещу тези обекти.

Докато властите оправдават тези мерки с наличието на външни заплахи, налагащи повишаване на нивото на готовност, мащабът на мобилизацията повдига въпроси и относно ролята им в страната, като се има предвид историята на "Басидж" и Революционната гвардия в справянето с протестите.

Жена, живот, свобода

По време на протестите "Жена, живот, свобода", които избухнаха през 2022 г., силите за сигурност, включително подразделения, свързани с Революционната гвардия и "Басидж", участваха в потушаването на протестите. В доклади, публикувани през септември 2026 г., Амнести Интернешънъл заяви, че е документирала нарушения, извършени от държавните сили, и призова за разследване на десетки служители за ролята им в тях.

Въпреки липсата на доказателства, че обучението на деца и жени е предназначено за тяхното използване при потушаването на вътрешни протести, Раиси счита, че вътрешният аспект не може да бъде отделен от политиката на мобилизация, която следва режимът.

Той твърди, че обучението на деца в ранна възраст под мотото "Защита на родината" отразява приоритета за запазване на системата на властта и идеологията и подготвя участниците за роли, които могат да надхвърлят сблъсъка с външни заплахи.

Властите ще представят тези дейности като част от подготовката за отбрана на страната, докато правозащитни организации предупреждават срещу включването на непълнолетни в военни или свързани със сигурността дейности.

Снимките и видеоклиповете, с които Al-Hurra, се запозна, както и материалите, документирани от Амнести Интернешънъл, показват, че обучението и задачите, свързани със сигурността, вече обхващат широки групи от цивилното население.

Самите тези материали не разкриват естеството на ролята, която тези лица биха могли да изиграят в бъдеще, но показват разширяването на присъствието на оръжия и военната мобилизация извън рамките на редовните въоръжени сили.