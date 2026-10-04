Треньорът на Исландия: "Това не е същата България, мога да си представя какво им е"

България загуби с 0:3 третия си мач от новото издание на Лигата на нациите. "Лъвовете" допуснаха ново поражение, този път като гост на Исландия и така останаха на дъното в своята група С4. Те спечелиха само 1 точка от общо 9 възможни до този момент. След края на срещата, националният селекционер на Исландия Арнар Гунлаугсон сподели, че може да си представи колк тежи златната ера на България на отбора в момента.

"България лесно можеше да поведе в този мач"

Ето какво каза Арнар Гунлаугсон: "Това беше важна победа. Винаги се учиш, дори и след години игра на тази игра. Имаш късмет, ако те изгонят само веднъж или два пъти от поста. Но днес за пореден път се видя колко е малка разликата между това. България лесно можеше да поведе в този мач и аз съм наясно, че винаги трябва да имаш късмет на своя страна, за да стигнеш до финалите. Не допуснахме и гол, което винаги е много ценно. Като се има предвид какво ни предложи теренът днес, това беше игра на грешки, хлъзгав терен и трудни условия, но ние не се отпускахме. Имаше признаци на умора. Това се виждаше в броя на техническите грешки, които имахме. Но головете бяха добри и запазихме вратата чиста и това беше много удовлетворяващо.

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"Можем само да си представим сянката, която виси над тях"

Това не е същият отбор, с който си израснал. Често съм казвал, че сянката на нашия отбор от златната ера виси над стадиона ни тук, така че можем само да си представим сянката, която виси над тях след отбора от златната ера, който имаха през 90-те. Те все още са големи и силни. Имахме много корнери през първото полувреме, но нямаше никаква вероятност да вкараме. Те създадоха един корнер и имаха страхотен шанс. От футболна гледна точка, ние все още сме по-добри от тях и мисля, че това е, което доведе до тази победа".

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