Куриоз във Формула 1: Колите на Верстапен, Хамилтън и още пилоти спряха на пистата (ВИДЕО)

Днес, на 4 октомври, от 10:00 ч. българско време трябваше да започне голямото състезание за Гран при на Бахрейн във Формула 1. Надпреварата беше отложена за неопределено време заради тропическа буря и обилни количества вода на пистата. След над половин час забавяне, пилотите все пак излязоха за формираща обиколка на пистата, но още в нея няколко болида спряха на пистата. Сред първите бяха тези на Макс Верстапен и Люис Хамилтън.

Болидът на Макс Верстапен се повреди

Още в началото на формиращата обиколка съотборникът на Макс Верстапен в Ред бул Исак Хаджар загуби контрол върху болида си и излезе от пистата. Въпреки това тоу успя да се върне на трасето и да продължи. Малко след това и самият Верстапен имаше проблем. Той съобщи на отбора си по радиостанцията, че не може да ускори колата си. Само секунди по-късно и пилотът на Ферари Люис Хамилтън започна да изостава. По неговото радио се чу, че натиска педала на газта, но нищо не се случва.

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Max Verstappen seeing all the stopped cars 😭



“LOL, look at this! Hahaha.”#F1 | #BahrainGP pic.twitter.com/Kw5SE2H9bO — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 4, 2026

Люис Хамилтън спря на пистата

Ред Бул много бързо се справи с проблема на Макс Верстапен и той много бързо отново оглави колоната. Във Ферари нямаха този късмет и Люис Хамилтън спря напълно. От отбора му съобщиха, че става въпрос за софтуерен проблем. Малко след това още няколко болида почти напълно спряха на пистата. Условията в Бахрейн са първите подобни от началото на новия сезон и явно новите коли не се справиха с огромото количество вода. Това наложи всички пилоти да се приберат по боксовете, системите да бъдат рестартирани и цялата процедура да започне от начало.

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